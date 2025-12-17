Záloha paušální daně v prvním pásmu příští rok vzroste o 1268 korun
- Měsíční záloha paušální daně pro živnostníky v prvním pásmu příští rok vzroste o 1268 korun na 9984 korun.
- Ve zbývajících dvou pásmech se výše záloh nemění, ve druhém pásmu zůstane 16 745 korun a ve třetím 27 139 korun.
- Živnostníci, kteří chtějí do paušálního režimu vstoupit, vystoupit z něj nebo změnit pásmo, které uplatňují, to mohou udělat nejpozději do 12. ledna.
Za zvýšením měsíční platby v prvním pásmu stojí růst povinných odvodů, které jsou součástí paušální daně. Odvod na důchodové pojistné se zvyšuje o 1105 korun na 6578 korun, odvod na zdravotní pojistné roste o 163 korun na 3306 korun. Samotná daň zůstává 100 korun.
Paušální daň je určena pro živnostníky, neplátce DPH s ročními příjmy z podnikání do dvou milionů korun. Živnostníkům má ušetřit byrokracii, podle generální ředitelky Finanční správy Simony Hornochové může v některých případech znamenat i úsporu na dani. Při jedné platbě přitom podnikatelé odvádějí daň, zdravotní i sociální pojištění. Letos v lednu bylo v režimu paušální daně zaregistrováno zhruba 114 tisíc živnostníků.
Jednotlivá pásma paušální daně zavedlo Česko v roce 2023 kvůli velkým rozdílům v příjmech, které mohou drobní podnikatelé mít. Do vyšších pásem se mohou dostat živnostníci ve vybraných odvětvích, například v IT, ve fotografických službách, v advokacii nebo u daňového poradenství, pokud jejich příjmy přesáhnou milion korun, případně 1,5 milionu korun.
Do paušálního režimu mohou živnostníci vstoupit nebo z něj vystoupit do 12. ledna. Ke stejnému datu mohou změnit pásmo paušální daně, které využívají,nebo provést změnu paušální daně za letošní rok, pokud skutečná výše příjmů odpovídala jinému než zvolenému pásmu.
Oznámení o vstupu musí živnostníci s datovou schránkou zřízenou ze zákona učinit elektronicky, ostatní zájemci o režim paušální daně to mohou udělat i poštou nebo osobně na pobočce finančního úřadu. Lidé, kteří už daně v paušálním režimu platí, v něm budou automaticky pokračovat i v příštím roce.