OSVČ by letos mohly ušetřit přes osm tisíc korun na sociálním pojištění
- Koncem března byla v Poslanecké sněmovně schválena novela snižující živnostníkům a podnikatelům minimální platbu na sociální pojištění.
- Pokud novela úspěšně projde celým legislativním procesem, budou některé OSVČ platit méně na sociálním pojištění.
- Novela reaguje na loňské zvýšení minimálních odvodů OSVČ.
Pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost je platba sociálního pojištění povinná a vždy musí být placena alespoň v minimální výši. V roce 2026 je výše minimální měsíční zálohy 5 720 korun, novela však počítá s částkou 5 005 korun.
Se snížením minimální platby se počítá zpětně od ledna, takže OSVČ platící minimální měsíční zálohy by za rok 2026 ušetřily 8 580 korun. Minimální záloha na zdravotní pojištění zůstává ve stejné výši, ta se nemění. Snížení minimální zálohy má vliv i na OSVČ v prvním paušálním pásmu.
„Úspora na sociálním pojištění se týká OSVČ platících minimální zálohy a podnikatelů v prvním paušálním pásmu. OSVČ s vyššími zisky, které odvádějí pojistné podle skutečného vyměřovacího základu, změnu zpravidla nepocítí,“ vysvětluje Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Forvis Mazars.
Jak se sníží měsíční platba pro „paušalisty“?
Při splnění zákonných podmínek si mohou OSVČ plnit své daňové povinnosti dobrovolnou účastí v měsíčním paušálním režimu. V jedné platbě pak platí daň z příjmu, sociální i zdravotní pojištění. I v roce 2026 jsou tři pásma paušální daně v závislosti na výši příjmů a vykonávané činnosti.
Snížení minimálního sociálního pojištění se však týká pouze OSVČ v prvním pásmu, kde činí částka sociálního pojištění 1,15násobek minimální zálohy. V prvním paušálním pásmu by došlo ke snížení celkové měsíční paušální platby z 9 984 korun na 9 162 korun. Změna je způsobena pouze nižší částkou sociálního pojištění.
Přeplatek na sociálním pojištění
Jakmile projde zákonná novela úspěšně celým legislativním procesem a vstoupí v účinnost, tak se sníží minimální měsíční záloha a zaplacené vyšší částky do účinnosti novely se stanou přeplatkem na sociálním pojištění. O zaplacené vyšší částky OSVČ nepřijdou. Bude možné si snížit budoucí zálohy nebo si o přeplatek zažádat.
„O peníze nepřijdou ani OSVČ, které nebudou během roku situaci řešit, protože v přehledu za rok 2026 budou mít uvedenu skutečnou částku zaplacených záloh během celého roku, což ovlivní roční nedoplatek nebo roční přeplatek na sociálním pojištění,“ doplňuje Gabriela Ivanco.
Při vyšším zisku je výpočet sociálního pojištění stejný
Pokud je skutečný vyměřovací základ, kterým je pro výpočet sociálního pojištění 55 procent daňového základu, vyšší než minimální vyměřovací základ, tak se roční sociální pojištění vypočítává právě ze skutečného vyměřovacího základu.
V takovém případě činí měsíční záloha zpravidla jednu dvanáctinu ročního sociálního pojištění, což je vyšší částka než minimální měsíční záloha. OSVČ platící během letošního roku měsíční zálohu například 7 000 korun tak budou platit stejně i nadále.