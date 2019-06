Portál Moje daně: Ministerstvo opět slibuje, že už to bude | E15.cz

Nový portál Moje daně slibuje Ministerstvo financí už 3 roky, na konci roku 2020 to prý konečně bude.

Podávat daňová tvrzení elektronicky lze již dnes, stačí zajít na daňový portál na adrese adisepo.mfcr.cz. Ministerstvo financí (MF) ale plánuje nový hezčí portál, který má mít více funkcí a má se podobat elektronickému bankovnictví. Nový moderní portál slibuje MF poplatníkům už zhruba 3 roky.

14. 6. 2016 - @MinFinCZ pořádá tiskovku k projektu MOJE daně https://t.co/xKKsGjuLJm



21. 6. 2019 - spuštění on-line finančního úřadu se blíží https://t.co/WYmk4yAO7Y



4. čtvrtletí 2020 - údajné spuštění portálu MOJE daně.



Tak určitě @MinFinCZ 😎 — Aleš Pospíšil (@Ales_cnc) June 23, 2019

Nový daňový portál má poplatníkům přinést lepší přehled o daňových povinnostech, přehled písemností, obsahující informace o tom, jaká podání již byla odeslána a tzv. daňový kalendář. Pomocí notifikací systém upozorní uživatele na blížící se daňové povinnosti a bude jim odesílat informace například na e-mail.

Do portálu se půjde přihlásit prostřednictvím tzv. e-identity, tedy nové občanky s čipem, dále Finanční správa jedná o možnosti využít identitu pro přihlašování do internetového bankovnictví (tzv. SONIA), čímž by se přihlašování zpřístupnilo více než 5,5 milionům uživatelů.

MF tvrdí, že design portálu bude hezčí, než ten stávající, jak ale přiznává, jasno nemá, jelikož skutečný design portálu je ve fázi přípravy a bude představen v dalších etapách přípravy projektu.