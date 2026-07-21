Tohle už na finančák nezkoušejte. Nový systém vidí vaše příjmy dřív, než je vůbec přiznáte
- Nové měsíční hlášení dává úřadům přehled o všech dohodách i podezřelém švarcsystému.
- Zahraniční platformy jako Airbnb nebo TikTok posílají data o vašich výdělcích přímo státu.
- Namátkové kontroly jsou minulostí, úřady teď sázejí na přesnou analýzu dat.
Ještě před deseti lety byla pravděpodobnost finanční kontroly u běžného subjektu relativně nízká, dnes má ale stát k dispozici data, která mu umožňují mířit s chirurgickou přesností.
Éra, kdy správci daně „přeskakovali“ mezi články dodavatelských řetězců a nestíhali lhůty, skončila. Současný systém staví na základech položených v roce 2016 kontrolním hlášením k DPH. Nyní se pozornost státu přesouvá k lidem – úřady si víc posvítí na výplaty a na to, jestli někdo nepracuje na švarcsystém.
Stát vidí do každé výplatní pásky
Od letošního dubna začali zaměstnavatelé podávat Jednotné měsíční elektronické hlášení (JMHZ). Ačkoliv byla změna prezentována zejména jako administrativní úleva – nahradila totiž až 25 různých tiskopisů – pro stát představuje důležitý analytický nástroj.
Finanční úřady mají nyní v reálném čase přehled o tom, kdo, kde a za kolik pracuje. Systém automaticky identifikuje duplicity, jako jsou neoprávněně uplatněné slevy na manžela či manželku u více zaměstnavatelů současně nebo chyby v zálohách na daň. Výrazně se tím urychluje i vymáhání nedoplatků, jelikož správce daně může okamžitě nařídit srážky ze mzdy u přesně identifikovaného zdroje příjmu.
Konec „kreativního“ využívání dohod a švarcsystému
Nová data odhalují také schémata, která dříve procházela. Typickým příkladem je umělé řetězení pracovního poměru a dohody o provedení práce (DPP) u téhož zaměstnavatele se stejnou náplní práce. Cílem zaměstnavatele je úspora na odvodech, která u jednoho zaměstnance s DPP do limitu 11 999 korun činí přibližně tři tisíce korun měsíčně.
Podobně přísně začínají soudy nahlížet i na švarcsystém. Nedávný judikát Nejvyššího správního soudu v kauze brněnské IT firmy potvrzuje trend, že pokud „kontraktoři“ na IČO pracují podle přímých pokynů firmy a jsou plně integrováni do jejích týmů, jde o nelegální zaměstnávání. Finanční správa nyní díky měsíčním hlášením tyto vzorce chování identifikuje mnohem dříve.
Digitální platformy pod drobnohledem
Značná část poplatníků se stále mylně domnívá, že příjmy z internetových platforem jsou pro stát neviditelné. Mezinárodní výměna dat, která se naplno rozběhla po roce 2024, však tento předpoklad vyvrátila. Finanční správa dnes disponuje údaji od společností jako Airbnb, Booking, ale i Meta (Facebook, Instagram) či TikTok.
Problémem často není jen samotné zdanění příjmu, ale i související povinnosti. Mnoho tvůrců obsahu či pronajímatelů netuší, že spoluprací se zahraničními platformami se automaticky stávají takzvanou identifikovanou osobou k DPH. Stát v těchto případech často nečeká na přiznání, ale na základě dat z platforem zasílá výzvy k nápravě přímo.
Budoucností je umělá inteligence a e-faktury
Digitalizace daňové správy ale nekončí u sběru dat. V roce 2026 finanční správa nasadila AI asistenta integrovaného do portálu Moje daně. Ten má poplatníkům pomoci s vyplňováním přiznání. Stát tak motivuje k dobrovolné disciplíně výměnou za nižší administrativní zátěž.
Dalším milníkem bude rok 2030, kdy by měly v rámci EU nastoupit digitální výkazy založené na e-fakturaci pro přeshraniční transakce. Faktury budou do státního systému proudit v okamžiku jejich vystavení. Pro firmy to znamená definitivní konec zpětného „ladění“ účetnictví a pro stát nástroj, který prakticky eliminuje prostor pro daňové úniky v šedé zóně.