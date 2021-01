Uchazeči o práci: Největší zájem je o místa bez kvalifikace | E15.cz

Nejvíce uchazečů na jednu pozici je v Praze. Velký počet kandidátů přichází ze segmentu HoReCa, který je v současné době paralyzovaný vládními opatřeními proti šíření pandemie. Zájem je ale i ze strany podnikových služeb a poptávka ze strany uchazečů roste i v případě marketingových pozic a kvalifikovaných pozic ve stavebnictví.

Hledáme jistotu a stabilitu

V regionech je situace odlišná, na pozice se bez ohledu na obor hlásí méně kandidátů než před rokem. Zaměstnanci jsou opatrní. Hledají hlavně jistotu, stabilitu a bezpečnost současného působiště. Proto se firmy v krajích potýkají s nedostatkem pracovních sil. V současnosti je větší zájem o pracovníky do výroby, a to hlavně do směnného provozu, setrvale problematický je nábor IT pozic a méně se na volné pozice hlásí také lidé z finanční sféry. Chybí ale i uchazeči na dělnické a řemeslnické pozice, jako je svářeč, elektrikář, lakýrník, či zámečník.

„Vláda sice programem Antivirus zachovává zaměstnanost, způsobuje tím však do značné míry stagnaci pracovního trhu a neumožňuje, aby zaměstnavatelé, kteří mají potřebu pracovníky zaměstnávat, našli dostatečný počet volných kandidátů na trhu práce. Ukončení programu před koncem pandemie by na jednu stranu znamenalo dočasné navýšení míry nezaměstnanosti, na druhou stranu by to znamenalo oživení pracovního trhu,“ říká Martin Malo, ředitel Grafton Recruitment a GI Group.

Jak z inzerátu odhadnout, že na pozici bude nával?

Výkon práce v centru města, vysoká mzda, žádný požadavek na znalosti cizích jazyků, nabídka flexibility a práce z domova, nadstandardní benefity, to je inzerát, který bez pochyby přiláká vyšší desítky zájemců. Zájem přitáhne také informace, že pozice je vhodná pro absolventy, a zabrat může i známá značka zaměstnavatele a smlouva na dobu neurčitou. Více reakcí zaznamenají i takové pracovní nabídky, kde nejsou přesně specifikované požadavky a kde není přesně definovaná náplň práce. „Právě na nepřesně definované pozice se nevyplácí hlásit, dá se předpokládat, že uchazeč se zařadí do stovky jiných zájemců,“ radí Martin Malo.