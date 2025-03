Přestože 80 tisíc dolarů bezpečně přesahuje předchozí dlouholeté bitcoinové maximum kolem 70 tisíc dolarů, mezi kryptospekulanty panuje mizerná nálada. Podle indexu strachu a chamtivosti, jenž bere v potaz kromě vývoje ceny i objemy obchodů nebo sentiment na sociálních sítích, padá na bitcoinové tradery deprese srovnatelná s tou, která na ně udeřila na podzim 2022 po pádu obří americké kryptoburzy FTX „vytunelované“ jejím zakladatelem Samem Bankmanem-Friedem.

Kurz bitcoinu tehdy krátkodobě klesl na 16 tisíc dolarů, přestože o rok dříve stál 69 tisíc. Index strachu a chamtivosti se stejně jako nyní pohyboval rozmezí deseti až dvaceti bodů ze sta možných.

Na některé jiné velké kryptoměny současná situace dopadá ještě tvrději než na bitcoin. Například ether, druhá největší virtuální mince podle tržní kapitalizace, se propadla pod dva tisíce dolarů a dosud ještě nepřekonala své dosavadní maximum z roku 2021, kdy stála skoro pět tisíc.

Nevyzpytatelná kryptosázka na Trumpa

„Příliš mnoho traderů si myslelo, že od Trumpova zvolení půjde bitcoin jen a pouze nahoru, a zkusili proto obchodovat s příliš velkou finanční pákou,“ vysvětluje na síti X bitcoinový popularizátor Tuur Demeester. Dlouholetí držitelé jako on radí zachovávat klid a nepouštět se do riskantního spekulování na dluh, tedy na páku.

Na kryptotrzích se podle nich při porovnání s minulými roky neděje nic nevídaného. Během předchozích obdobích mimořádného růstu bitcoinu a spol. v letech 2017 a 2021 cena největší kryptoměny místy dočasně spadla dokonce o více než třicet procent, aby později ztráty umazala.

Strach kryptospekulantů zesiluje dění v americké ekonomice a na tamních ekonomických trzích, na které se vkrádají obavy ze stagflace a dopadů obchodních válek rozpoutaných Donaldem Trumpem.

Bitcoin ve vleku akcií

Technologický index Nasdaq a širší index S&P 500 mají za sebou největší jednodenní pokles od září 2022, kdy ztratily čtyři, respektive necelá tři procenta. Z pohledu tradičně zaměřených investorů obvykle představují bitcoin a krypto rizikové aktivum, obdobu technologických akcií, proto se poryvy na akciových trzích často projeví i na kurzech kryptoměn.

Část držitelů virtuálních mincí a spekulantů na jejich růstu navíc zklamaly detaily oznámení vzniku americké strategické rezervy bitcoinů a zásoby digitálních aktiv. Namísto masivních nákupů kryptoměn nejprve federální vláda „jen“ označí za součást kryptoměnových rezerv ty virtuální mince, ke kterým už dříve přišla jejich zabavením v trestních kauzách.

„Aktuální podobu strategické bitcoinové rezervy beru vcelku pozitivně. Bitcoin byl jasně oddělen od dalších aktiv a nebude se nakupovat za peníze daňových poplatníků. I když by další nákupy mnoho lidí uvítalo a dočasný propad ceny po oznámení dokazuje, že v to mnoho lidí mylně doufalo, nemyslím si, že by to bylo pro bitcoin pozitivní - právě naopak,“ napsal v této souvislosti analytik digitálních aktiv Michal Novák. „Případné oznámení, že vláda USA, která se aktuálně snaží šetřit kde se dá, bude za vybrané peníze z daní nakupovat bitcoin, by se totiž velmi pravděpodobně mohlo v očích mnoha lidí otočit proti bitcoinu jako takovému. USA použijí pouze zabavené bitcoiny a nechávají si zadní vrátka v podobě rozpočtově neutrální strategie pro případné další nákupy. Možná formou prodeje části zlata, možná vůbec, to ukáže až čas.“