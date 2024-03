Zájem nejen institucionálních investorů se v posledních týdnech propisuje do růstu ceny bitcoinu – v pondělí dopoledne dosáhl svého nového historického maxima 65,6 tisíce dolarů. Spolu s tím se ale probudila i jedna z historicky nejznámějších kryptoměn založených na memu: Dogecoin. Kryptomince s psí hlavičkou dokázala za uplynulý týden spekulantům vynést přes 90 procent. Aktuálně se obchoduje kolem 0,15 dolaru.

Už koncem února se objem kontraktů navázaných na Dogecoinu přehoupl přes bilion dolarů, přičemž 70 procent z těchto sázek na růst psího memecoinu tvořily takzvané dlouhé pozice, poznamenává portál Coindesk. Data analytické CyptoQuant v tomto kontextu rovněž ukazují, že mince historicky propagovaná Elonem Muskem už mohla vyčerpat svůj růstový potenciál. Celý trh se tak blíží překoupenosti, což by mohlo naznačovat brzkou korekci.

Důvodem růstu hodnoty Dogecoinu nicméně může být i to, že vývojáři sítě před týdnem publikovali novou verzi protokolu, která zvýšila bezpečnost při užívání této měny a jejích jednotlivých uzlů. Coindesk rovněž připomněl, že význam tohoto memecoinu mohl posílit už na konci ledna, kdy se do jeho struktur podařilo vepsat legendární hru z devadesátých let – Doom.

Od května loňského roku právě do protokolu Dogecoinu umístili jeho tvůrci řadu dalších her a uměleckých děl, aby síť této měny otevřeli, zvýšili její použitelnost a odpoutali ji od tak původního psího memu. Ten zakladatelé Dogecoinu v roce 2013 zvolili jako symbol pro minci, již zamýšleli jen jako vtipný komentář k době divokých spekulací s kryptoměnami.