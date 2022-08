Cherson na Ukrajině: Mapa regionu aktuálně| Válka na Ukrajině | E15.cz

Mapa: Proč je Chersonská oblast strategicky důležitá?

Chersonská oblast je jednou ze 24 samosprávných oblastí Ukrajiny. Leží na dolním toku řeky Dněpr při pobřeží Černého a Azovského moře. Hlavním městem regionu je Cherson se zhruba 300 tisíci obyvateli. K dalším významným městům patří Kachovka a Nová Kachovka.

Řeka Dněpr se poblíž Chersonu vlévá do Černého moře. Kontrolou oblasti tak Rusové mohou Ukrajince odříznout od významné vodní cesty a připravit je o jeden z klíčových přístavů. Chersonská oblast navíc sousedí s poloostrovem Krym, který Rusové anektovali v roce 2014. Z Chersonu se Rusům otevírají možnosti propojit Krym a separatistické republiky na Donbasu. Vláda nad regionem může Rusku pomoci i při postupu na jihozápad Ukrajiny – na pobřeží Černého moře leží další důležité přístavy, především Mykolajiv a Oděsa.

Složení obyvatelstva

Chersonská oblast patří spíše k méně osídleným částem Ukrajiny. Žije zde zhruba milion obyvatel. Přibližně z 80 procent se jedná o Ukrajince, ruská menšina tvoří necelých 15 procent populace. Ruštinu jako první jazyk používá téměř třetina obyvatel oblasti. Počet obyvatel a další uvedená čísla se aktuálně mohou výrazně lišit – od vypuknutí bojů dochází k významnému odlivu obyvatelstva.

Kromě Chersonu se v regionu nacházejí jen menší města s desítkami tisíc obyvatel. Téměř 40 procent místních žije na venkově. Chersonská oblast byla před válkou proslulá především svou zemědělskou produkcí.

Boje o Cherson na začátku války

Právě vysoký počet etnických Rusů a ruskojazyčných obyvatel staví Chersonskou oblast do popředí ruského zájmu. Minimálně podle oficiální rétoriky Kremlu, která hovoří o utlačování rusky mluvícího obyvatelstva na Ukrajině. Napětí v oblasti vzrostlo již po anexi Krymu. Ani ne rok před vypuknutím konfliktu Rusko na tomto poloostrově zorganizovalo vojenské cvičení, kterého se zúčastnilo více než 10 tisíc vojáků.

Ruská invaze na Ukrajinu začala 24. února letošního roku. Cherson se stal terčem útoku hned první den války – na několik míst v oblasti dopadly ruské rakety. Pozemní vojsko Ruska vstoupilo do regionu z jihu přes Krym. Ještě téhož dne se ruští vojáci dostali k městu Cherson a kontrolovali důležitý Antonovský most, který jim umožňoval přechod přes Dněpr.

Den po zahájení invaze byl však Antonovský most opět dobyt Ukrajinci. Ruské síly tak postupovaly dále k městu Nová Kachovka. Odtud se boje rozšířily směrem k Melitopolu do Záporožské oblasti. Rusové druhý den invaze znovu získali kontrolu nad Antonovským mostem. V důsledku ukrajinského náletu se ale ruská obrněná vozidla stáhla od Chersonu. Město tak stále ovládali Ukrajinci.

V neděli 27. února se Rusům podařilo Cherson obklíčit a dobýt část města. Do jejich rukou padlo i tamní mezinárodní letiště. Postup Rusů byl zpomalován ukrajinskými protiútoky. Některé z nich byly provedeny prostřednictvím dronů. Ráno 1. března zahájila ruská vojska další útok na město. Tentokrát byl veden ze západu od mezinárodního letiště směrem k dálnici na Mykolajiv. U obce Komyšany se Rusům podařilo vybudovat kontrolní stanoviště a v pozdějších hodinách vojáci vstoupili do Chersonu.

Dobytí Chersonu 2. března

O den později Cherson definitivně padl. Rusové nejdřív obsadili železniční stanici a říční přístav. V dopoledních hodinách se ruské jednotky dostaly do centra na náměstí Svobody, kde sídlí chersonská oblastní správa. Ukrajinští představitelé nejprve zprávy o dobytí města popírali s tím, že boje pokračují. O několik hodin později oficiálně potvrdili, že Cherson padl do ruských rukou.

Protesty v Chersonu proti okupaci

Místní obyvatelstvo se s obsazením města nechtělo smířit a uspořádalo řadu protestů. Jeden z těch největších se odehrál 5. března a zúčastnily se ho tisíce lidí. Videa z této demonstrace se okamžitě začala šířit na Twitteru a dalších sociálních sítích. Protestující s ukrajinskými vlajkami provolávali hesla „Ať žije Ukrajina!“, „Sláva Ukrajině!“ nebo zpívali ukrajinskou hymnu.

Massive protests in Ukrainian cities occupied by Russia, making short work of Putin’s outlandish claims that the @UN-condemned invasion is “liberation.” This is Kherson after the Russian conquest pic.twitter.com/jv5pXrLGAc — Bojan Pancevski (@bopanc) March 5, 2022

Protesty se po dobytí města konaly každý den. Rusové se je snažili eliminovat zákazem shromažďování nebo demonstranty rozháněli za pomoci zábleskových granátů či slzným plynem. Zaznamenána byla rovněž střelba do protestujících.

Počet lidí na demonstracích postupem času ubývá. Nestojí za tím jen násilné potlačování protestů, svou roli hrají i další faktory. Starosta Chersonu Igor Kolychajev před svým sesazením několikrát upozorňoval na aktivitu ruských bezpečnostních služeb. FSB se podle něj intenzivně zaměřila na místní aktivisty. Město navíc pod vlivem událostí řada obyvatel opustila.

Referendum o připojení k Rusku a přípravy na protiútok

Přestože se situace v Chersonu neustále vyvíjí, to nejdůležitější zůstává od 2. března neměnné – město je pod kontrolou Rusů. Ti na konci dubna obsadili budovu radnice a do čela okupované oblasti si dosadili svého politika Vladimira Salda. Saldo již v minulosti působil jako chersonský starosta, tehdy ještě jako Volodymyr. Jedním z prvních rozhodnutí nové samosprávy bylo zavedení rublu. Ukrajinské hřivny přestanou platit po přechodném období, které by mělo trvat maximálně do konce srpna.

Ukrajinští i západní představitelé upozorňují, že Rusko v Chersonské oblasti chystá referendum o vzniku nové separatistické republiky – podobně jako v případě Doněcké a Luhanské lidové republiky. Podle posledních prohlášení chersonské samosprávy se ale okupanti chystají požádat o přímé připojení k Rusku. Kreml avizoval, že o takové záležitosti by museli rozhodnout sami občané v oblasti.

Ukrajina se podle některých informací už dříve pokoušela Cherson dostat zpět pod svoji kontrolu. Na konci března to na Twitteru uvedla agentura AFP s odkazem na výrok nejmenovaného vysokého představitele Pentagonu. Protiofenziva Ukrajinců byla však dosud potvrzena jen poblíž nejsevernějších vesnic v oblasti. Ruské pozice v hlavním městě regionu ohroženy nebyly. To by se však mohlo změnit.

Ukrajinský ministr obrany Alexej Reznikov v červenci sdělil britskému deníku Times, že prezident Zelenskyj nařídil armádě dobýt jih zpět. Připraveno k tomu má být údajně až milion vojáků. Ve stejné době, kdy vyšel rohovor s Reznikovem, ukrajinská vicepremiérka vyzvala ukrajinské občany na jihu, aby se evakuovali. První místopředseda Chersonské regionální rady Jurij Sobolevskij vyzval ty, kteří se evakuovat nemohou, aby se odebrali do krytů a udělali si zásoby jídla a vody.

Protiofenziva Ukrajiny

Protiofenziva odstartovala v červenci. Ukrajinští vojáci útočily na důležité mosty přes řeku Dněpr v okolí Chersonu, po nichž si Rusové zajišťují zásobování. Cílem evidentně bylo omezit pohyb vojenského materiálu. Ukrajinci se proto zaměřili na ničení ruských skladů s municí, zásobovacích tras a velitelství. Snažili se Rusy rozdělit do menších skupin, odříznout je od zásob i od efektivního velení. Jejich pozice je ale složitá, Rusové se stačili v Chersonu opevnit, ve městě jsou navíc dvě cementárny, jejichž beton využívají ke stavbě obranné linie.

Zprávy o ofenzivě zesílily na konci srpna. Cílem je dobytí okupovaného Chersonu. Ofenzivu potvrdila i britská zpravodajská služba. Přesné vojenské plány ofenzivy však Ukrajina z pochopitelných důvodů tají.

Mapa frontové linie, Cherson Autor: swp

Znovudobytí Chersonské oblasti je důležité hned z několika důvodů. Kromě snahy zabránit zmíněnému referendu jde také o skvělý způsob, jak zvednout morálku ukrajinské armády a dát západním vládám něco, čím mohou před občany obhajovat materiální pomoc Ukrajině v době ekonomické krize. Území je důležité i pro prezidenta Zelenského, jelikož občanům slíbil jeho osvobození.

