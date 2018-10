Volby 2018 | Bezedné volby. Strany do komunálních kampaní lijí desítky milionů, zastiňuje je ANO | E15.cz

Hnutí ANO jde do voleb s vysokým rozpočtem mimo jiné proto, že volební zákon neomezuje financování kampaní do komunálních voleb. Zatímco kandidáti na senátora si musejí své finance hlídat a před prvním kolem neutratit více než dva miliony, respektive dva a půl milionu v případě finalistů, kandidáti do obecních zastupitelstev mají volné ruce. Strany i nezávislí kandidáti si navíc nemusejí pro potřeby komunálek zřizovat transparentní účet, náklady nemusejí ani vykazovat, jen jejich výši uvedou ve výroční zprávě. Kandidáti na senátory naopak musejí podobně jako uchazeči o Hrad vytvořit transparentní účet a tři dny před volbami zveřejnit seznam dárců. I přesto si většina velkých stran v rámci komunální kampaně zřídila transparentní účty a zveřejňuje seznamy dárců. Komunální volby jsou jediné, na které se nevztahuje finanční limit. Je to i kvůli tomu, že údajně není možné vytvořit jednotná pravidla pro více než šest tisíc obcí, kde volby probíhají. Limity přitom platí i pro krajské volby. Někde uprostřed tak stojí Praha, která je jako hlavní město krajem, ale volí se do ní jako do obecních zastupitelstev. V boji o magistrát i městské části tak nejsou strany finančně omezené. Člen dohledového úřadu nad hospodařením stran Jan Outlý ale upozorňuje na situace, kdy uchazeč kandiduje v komunálních i senátních volbách zároveň. „Tito kandidáti musejí dávat pozor, aby odlišili náklady na jednotlivé kampaně,“ varuje. Problematické jsou i situace, kdy je kandidát na senátora na billboardu spolu s komunálními kolegy