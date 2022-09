Vést obecní radnice láká čím dál méně lidí. Přibývá obcí, kde mají voliči na výběr jen z jedné strany | E15.cz

Do komunálních voleb kandiduje letos přes 195 tisíc lidí, v předchozích volbách byl počet kandidátů vyšší o několik desítek tisíc. Prudce roste počet obcí, kde byla podána jen jedna kandidátka. Zatímco v roce 2014 to bylo 1289 obcí, o čtyři roky později to bylo 1612 obcí, letos už je to 1778 obcí. Lidé tam mohou prakticky jen volit dotyčnou stranu, vhodit prázdnou obálku nebo nepřijít k volbám vůbec.

Průvodce komunálními volbami:

Starostové malých obcí, kteří často vedle práce na radnici vykonávají další zaměstnání nebo podnikají, se shodují, že je za řízením obce příliš mnoho práce. Musejí například žádat o dotace, řešit drahé energie, zvažovat úvěry na budování kanalizace či řešit četné sousedské spory. Na rozdíl od primátorů a starostů velkých měst nemají dostatečný úřednický aparát na všechnu byrokracii. Komunální politici mají také už druhým rokem zmrazené platy, které nyní neodpovídají vývoji ekonomiky.

V šesti tisících obcí není důležitá stranickost, bez politické příslušnosti je celých 86 procent všech kandidátů. Politologové se shodují, že voliči v komunálních volbách spíše než strany volí konkrétní lidi, které znají. „U komunálních voleb je specifické, že si voliči dokážou představit konkrétní věci a kroky, které pro ně může město nebo obec udělat. V mnohem menší míře jde tak o hodnocení celostátní politiky,“ domnívá se politolog Masarykovy univerzity Miloš Gregor. Velké strany se prezentují zejména ve velkých městech.

Na některých místech proto dokonce známí straníci potlačují stranickou značku a kandidují za různá uskupení. Platí to zejména o ČSSD, pro kterou to bude první zkouška od prohraných sněmovních voleb v loňském roce. Například v Pardubicích lze nalézt sociální demokraty „schované“ pod sdružením Žijeme Pardubice, v Praze zase pod uskupením Solidarita.

Podle politologa Gregora utekli levicoví voliči od ČSSD k jiným partajím, zejména k ANO a SPD. „Samozřejmě mohou existovat místní enklávy, kde mohou být úspěšní starostové za sociální demokracii. Ale nečekám, že by mimoparlamentní levicové strany v nějakém větším měřítku v komunálních volbách uspěly. Tím spíš když v řadě měst kandidují politici ČSSD pod jinou značkou,“ domnívá se politolog.