Hejtman Vysočiny Schrek: vůli vládnout s ANO naše uskupení nemá

Názory stran, které se v letošních krajských volbách dostaly do krajského zastupitelstva, na spolupráci s vítězným hnutím ANO se liší. Zatímco uskupení Společně se Starosty pro občany není připravené vytvořit koalici s ANO, SPD, která se do krajského zastupitelstva na Vysočině dostala letos poprvé, naopak spolupráci s ANO podporuje.

„Potkáme se se všemi, uvidíme, jaké budou požadavky případných koaličních partnerů,“ řekl ČTK lídr ANO Martin Kukla. První kolo jednání by podle něho mohlo skončit v neděli, pokud všechny strany budou souhlasit s navrženými termíny. Preferuje koalici, která bude mít víc hlasů než těsnou většinu. Osloví i Společně se Starosty pro občany.

„Jednání už probíhají a budou probíhat dál. Doufáme, že se nám třeba nakonec podaří nějak dohodnout dejme tomu na koalici, na nějaké užší spolupráci, protože přece jen programových shod máme poměrně hodně,“ řekl krajský lídr SPD a poslanec Radek Koten. V koalici s Trikolorou a PRO získalo SPD díky 5,5 procenta hlasů dva z 45 mandátů v krajském zastupitelstvu. Před čtyřmi lety se SPD do krajského zastupitelstva nedostala, skončila těsně pod pětiprocentní hranicí.

„Nám by přišlo neslušné, kdybychom řekli, že se nebudeme s nikým bavit, tak to není. My nejednáme s komunisty, to prostě máme zakázané, ale pokud s námi někdo bude chtít mluvit, tak samozřejmě tu návštěvu absolvujeme, ale znovu říkám, že vůle našeho uskupení Společně se Starosty pro občany je nevládnout s hnutím ANO,“ řekl dosavadní hejtman Vítězslav Schrek, který v uskupení zastupuje občanské demokraty.