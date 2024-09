Není to úspěch, není to ani fatální neúspěch, prohlásil Fiala

Daří se ODS jako samostatné straně, nebo se více osvědčila spolupráce v rámci Spolu? „My jsme v různých krajích kandidovali v různých uskupení, neměli jsme centrální volební kampaň a nyní musíme vyhodnotit, kde ta spolupráce měla smysl,“ řekl premiér Petr Fiala (ODS) na tiskové konferenci. „Nemohu ho považovat ani za úspěch, ale ani za fatální neúspěch. Celkově se nám podařilo v ODS nebo v koalici SPOLU vyhrát ve dvou krajích,“ pokračoval s tím, že narozdíl od minulých voleb budou mít o zhruba sedm mandátů více. Volby podle něj ukázaly, jak velká je síla jednotlivých osobností.

Strana podle premiéra musí vyhodnotit výsledky v jednotlivých krajích, které se značně liší. „A my musíme přijít na to proč. Proto mluvím o tom, že to není úspěch a ani fatální neúspěch. Srovnejme to s rokem 2020. Jsou srovnatelné a někde lepší. Nechme si čas na důkladnější analýzu,“ dodal premiér.

Fiala každopádně předpokládá, že ODS půjde do sněmovních voleb v koalici Spolu (ODS, TOP 09 a lidovci).