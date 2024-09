Pokud lidé nechtějí jen nadávat doma, pak by měli podle prezidenta Petra Pavla chodit k volbám a starat se o to, co kandidáti nabízejí. Prezident to řekl poté, co dopoledne odvolil v Černoučku na Litoměřicku ve druhém kole senátních voleb. Do budoucna by podle hlavy státu mohly být volby pouze jednodenní a mělo by být možné hlasovat i elektronicky. Své budoucí zástupce v horní komoře Parlamentu si dnes vybírají voliči z 22 senátních obvodů. Volební účast se dopoledne většinou pohybovala mezi deseti až 15 procenty.