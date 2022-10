ANO vybralo svého kandidáta na prezidenta. Návrh musí schválit předsednictvo hnutí | E15.cz

Už v pondělí by mělo být jasné, zda favorita prezidentských voleb generála Petra Pavla vyzve na souboj šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Vedení opozičního hnutí nechalo rozhodnutí na poslední chvíli, zhruba týden před uzavřením přihlášek do lednových voleb. V tuto chvíli je podle exministra Karla Havlíčka již o kandidátovi za hnutí ANO rozhodnuto. Sdělil to v pořadu Partie. Oficiálně ho ale musí ještě v pondělí schválit předsednictvo hnutí.