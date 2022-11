Ivo Mareš vzdal boj o Hrad, nesehnal dostatečné množství podpisů | E15.cz

Padesátiletý Mareš uvedl, že ukončení kampaně považuje za správný krok. „Přeji všem kandidátům férové soupeření bez osobních útoků a České republice důstojnou hlavu státu, které budou zájmy naší země nadřazené zájmům vlastním,“ dodal.

Teolog, sociální pracovník, mediální expert a bývalý farář Mareš studoval teologii v Praze a v Ženevě. Pracoval jako překladatel filmů a protestantský farář. Byl i redaktorem časopisů o elektronice i ředitelem britské komunikační firmy. Poté začal pracovat v Diakonii.

Za důvod své kandidatury Mareš na jaře označil to, že nadějné polistopadové přísliby se pro velkou část české společnosti nikdy nenaplnily. Ti, co by podle něj rádi něco změnili, na to nemají politickou sílu. Aby někdo mohl změny prosadit, musí to nést jako své osobní poslání, řekl. Za takovou postavu označil českého prezidenta, který může věci dát do pořádku svou autoritou.

