PŘEHLEDNĚ: Volba prezidenta 2023 – Informace pro voliče | 2. kolo | E15.cz

Druhé kolo voleb se koná v pátek a v sobotu a občané České republiky si zvolí svého prezidenta, který nastoupí na místo Miloše Zemana . Bude to buď Andrej Babiš , nebo Petr Pavel . Podívejte se na podrobný průvodce druhým kolem voleb.

Termín a časy voleb

Volební místnosti se otevírají v pátek od 14.00, hlasovat půjde do 22 hodin. V sobotu budou moci voliči dorazit do volebních místností již od 8 hodin, volební místnosti se zavřou ve dvě hodiny odpoledne. Hned poté začne po celém Česku sčítání hlasů.

Pátek 27. 1. 2023: 14.00 – 22.00

Sobota 28. 1. 2023: 8.00 – 14.00

Kandidáti pro druhé kolo prezidentské volby

Andrej Babiš

Bývalý premiér Andrej Babiš je momentálně poslanec a předseda svého hnutí ANO. O tom, že bude kandidovat, se mluvilo zhruba od chvíle, kdy hnutí ANO prohrálo před více než rokem sněmovní volby.

Expremiér dlouho mlžil, ačkoli na jaře začal s pravidelnými výjezdy do regionů na úkor své práce ve sněmovně. Kandidaturu nakonec ohlásil na konci října, cítil prý potřebu vymezit se vůči vládě Petra Fialy. „Když vidím, jak nefunguje vláda, jak nepomáhá lidem, jak je neakční, tak jsem se rozhodl do toho jít,“ prohlásil tehdy Babiš, kterého veřejně podpořil i dosluhující prezident Miloš Zeman.

V prvním kole prezidentských voleb se pak umístil na druhém místě s 34,99 procenta hlasů. Svou kampaň před druhým kolem začal hned v den voleb ostřejší tiskovou konferencí, kde kritizoval svého protikandidáta Petra Pavla. Následně vyvěsil billboardy, které hlásaly „Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat. Ne voják“.

Ty poměrně brzy stáhl kvůli kritice a změnil je na billboardy, kde stálo: „Generál nevěří v mír. Volte mír. Volte Babiše.“ Babiš také dvakrát vystoupil na tiskové konferenci, kde uvedl, že jemu a jeho rodině je vyhrožováno. Více v článku:

Video se připravuje ... Babiš: Chodí mi výhrůžky smrtí, ruším kontaktní kampaň • VIDEO ČTK

Petr Pavel

Také o kandidatuře generála ve výslužbě Petra Pavla se spekulovalo několik let, zvláště poté, co se aktivně zapojil do boje proti pandemii. V posledním roce se obklopil týmem, s nímž oficiálně spustil kampaň. Česko podle něj potřebuje klidného a srozumitelného prezidenta.

Pavel řekl, že kandiduje proto, aby nezvítězily hodnoty, které reprezentuje jeho soupeř Andrej Babiš. „To znamená především populismus, lhaní a dost často i přizpůsobování si pravidel. Tohle opravdu není to, co bych České republice přál,“ řekl v rozhovoru pro deník E15.

V prvním kole prezidentských voleb Petr Pavel vyhrál s 35,4 procenta hlasů. Do druhého kola tak vstoupil s lepší pozicí než Andrej Babiš. Více v článku:

Video se připravuje ... Petr Pavel ve vlaku na cestě do Ostravy • VIDEO E15

Kde se volí prezident? Jak najdete volební místnosti?

I v prezidentských volbách voliči hlasují ve volebních okrscích. Pro každý okrsek je vyhrazena jedna volební místnost, na kterou připadá zhruba tisícovka voličů. Za stanovení volebních okrsků jsou v obcích a městech zodpovědní starostové.

Adresu volební místnosti zveřejnili starostové obvyklým způsobem – vývěskou na obecním úřadu, webové stránce obce apod. Mělo se tak stát nejpozději 15 dnů před začátkem voleb. V zahraničí zjistíte informace o místě a době konání voleb od zastupitelských úřadů Česka.

Pokud jste si včas zažádali o voličský průkaz, můžete volit v jakékoliv volební místnosti na území Česka nebo v zahraničí.

Jak se volí v 2. kole

Ve druhém kole se volí podobně jako v kole prvním. Jediným rozdílem je, že občané nedostanou volební lístky do schránky, ale ve volební místnosti. Tam si s sebou musíte vzít hlavně občanský průkaz nebo cestovní pas.

Po příchodu do volební místnosti ho předložíte komisi a ta vás najde na seznamu občanů. Následně dostanete dva volební lístky a světlou obálku. Poté jdete za plentu, kde jeden volební lístek preferovaného kandidáta vložíte do obálky a druhý vyhodíte. Následně zamíříte k volební urně a vhodíte do ní obálku.

Hlasovací lístky: Kde je dostanete?

Volební lístky občané ve druhém kole prezidentských voleb nedostávají do schránky, jako tomu bylo v prvním kole, ale až ve volební místnosti.

Volba na voličský průkaz

Pokud jste si stihli zařídit voličský průkaz, můžete volit v jakémkoli volebním okrsku. Průkaz při příchodu do místnosti odevzdáte komisi. Průkaz vám nevrátí, abyste na jeden voličský průkaz nemohli volit vícekrát. K němu musíte mít u sebe i občanský průkaz nebo cestovní pas. Voličský průkaz musíte odevzdat, i když nakonec volíte ve svém okrsku. Bez něj by vás nenechali odvolit.

Kdy budou známy výsledky?

Výsledky druhého kola prezidentských voleb budou známy v sobotu zhruba hodinu až dvě po uzavření volebních místností, tedy okolo třetí až čtvrté hodiny odpoledne.