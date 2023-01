Prezident Petr Pavel: Jak změní Česko v roli hlavy státu | E15.cz

Petr Pavel, který vyhrál i první kolo letošních prezidentských voleb, tak potvrdil predikce předvolebních průzkumů i odhad sázkových kanceláří. Politologové už krátce po postupu obou kandidátů do finále upozorňovali, že Pavel má větší šanci přetáhnout voliče zbývajících kandidátů z prvního kola, zejména Danuše Nerudové, Pavla Fischera a Marka Hilšera.

Babišův tým si uvědomoval, že nezbývá než lovit u voličů SPD, které se snažil nalákat na protivládní rétoriku a strach z války, což vyústilo v jedno z nejvypjatějších předvolebních klání vůbec.

Prezident Petr Pavel: Co sliboval voličům?

Nový prezident chce do úřadu přinést řád a klid, jak značí heslo jeho předvolební kampaně. Petr Pavel chce prosazovat prozápadní směřování české diplomacie, posilování členství České republiky v EU a NATO i pokračování pomoci Ukrajině. Pavel chce podle svých slov národ spojovat, ne jej polarizovat.

„Funkci prezidenta vnímám jako službu. Já jsem sloužil celý život této zemi a jejím lidem bez ohledu na to, v jaké byli straně nebo čí byli voliči,“ řekl krátce před otevřením volebních místností v pátek na Twitteru.

Co čekat od Pavla v roli prezidenta?

V zahraniční politice se dá očekávat, že Petr Pavel nenaruší oficiální prozápadní vládní směr. V rozhovorech před volbami opakovaně hovořil o tom, že by Česko mělo být ve vztahu k Rusku a Číně obezřetné. V rámci evropské politiky je pro implementaci opatření z Green Dealu, v případě splnění kritérii by nebránil ani přijetí eura.

V rámci domácí politiky si bude rozumět s vládou Petra Fialy (ODS), jejíž členové ho před druhým kolem podpořili. V posledních sněmovních volbách podle svých slov volil koalici Spolu. S vládou se ale Pavel ve všem neshodne, kritizoval ji například za pozdní řešení energetické krize na podzim loňského roku. Důležité je podle něj, aby vláda našla odvahu na konsolidaci veřejných financí a důchodovou reformu.

Trestně stíhaného ministra nebo premiéra by pravděpodobně, byť s výhradami, jmenoval. Jako předsedu Ústavního soudu chce jmenovat Josefa Baxu, který by mohl v létě nahradit dosluhujícího předsedu Pavla Rychetského.

Pražský hrad by chtěl více otevřít veřejnosti. Kromě fyzického odstranění zábran by chtěl na Hradě pořádat sympozia, semináře, debaty, kulturní akce a další společenské události.

Koho si vezme Petr Pavel na Pražský hrad

Kancléřka

Novou prezidentovou kancléřkou by se měla stát Jana Vohralíková, dosavadní kancléřka Senátu. Nahradit by tak měla Vratislava Mynáře, který úřad v posledních deseti letech vedl. „Chtěla bych, aby se kancelář prezidenta stala profesionálním úřadem, který bude poskytovat skvělý servis pro prezidentovu činnost. Zároveň je důležité, aby byla kancelář otevřená i vůči veřejnosti a komunikovala s ní,“ řekla Vohralíková v rozhovoru pro deník E15

Vohralíková také v rozhovoru rozvinula myšlenku „hradního influencera“, který by pomáhal komunikovat prezidentova témata mladé generaci. „Stejně jako Petr Pavel si přeji, aby Hrad byl místem pro dialog různých sfér společnosti, byť znepřátelených. Aby byla možnost si říct: mám sice jiný názor, ale to neznamená, že jsi můj nepřítel,“ řekla s tím, že na Mynářovu práci navazovat příliš nechce.

Tisková mluvčí

Novou prezidentovou tiskovou mluvčí by se měla stát bývalá novinářka Markéta Řeháková, která pracovala už v Pavlově předvolební kampani. Nahradí tak Jiřího Ovčáčka, jehož práci kritizovala řada médií i profesních organizací. Dlouhodobě například odmítá mluvit s vybranými médii.

Podle Řehákové je Pavel připraven mluvit se všemi médii, ať už kritickými či nikoli. Za vzor si dává práci mluvčích NATO nebo Bílého domu. „Je opravdu styčným bodem pro média. Informace, které pouští, jsou kredibilní, posvěcené Pavlem a jsou poskytovány na pravidelné bázi. To je něco, co bychom určitě chtěli zavést,“ řekla.

První dáma Eva Pavlová

Po Ivaně Zemanové se stane první dámou Eva Pavlová. Je podplukovnicí české armády v záloze - teoreticky může být stále povolána - a bylo to právě v armádě, kde se s Pavlem uprostřed osmdesátých let potkala. Tehdy měli ovšem oba jiné partnery. S prvním manželem má dceru. Petra Pavla, který měl z předchozího manželství dva syny, si vzala v roce 2004.

Pavlovi pomáhala na generálním štábu a měla na starosti komunikaci se zahraničními vojenskými a leteckými přidělenci do České republiky. Aktivně podporovala Pavla v NATO, kde si vyzkoušela roli manželky muže ve vysoké pozici. Po odchodu z armády začala působit v mediačním centru Manofi. Loni byla zvolena v komunálních volbách do zastupitelstva obce Černouček, kde s manželem bydlí.

Před svatbou s Pavlem strávila několik let jako rozvedená samoživitelka. Zkušenost by ráda využila a v roli první dámy by se věnovala jak problémům samoživitelek, tak otázce rovnosti žen ve společnosti. „Žena by v této roli měla být vidět, nebýt pouze doprovodem. Měla by naslouchat lidem a zapojovat se do aktivit, které jsou ženám bližší,„ řekla Pavlová o práci první dámy pro iDnes.cz. Před dvěma lety ji lékaři našli zhoubný nádor štítné žlázy, vážnou nemoc se jí podařilo překonat.

Andrej Babiš po volbách 2023

Osmašedesátiletý Andrej Babiš bude pokračovat ve své práci poslance a předsedy hnutí ANO. V předvolebních debatách hovořil o tom, že je v případě prohry připraven kandidovat v příštích sněmovních volbách.

Inaugurace prezidenta: Kdy nastoupí Petr Pavel do úřadu?

Prezidentem se Petr Pavel oficiálně stane, až vyprší pětiletý mandát Miloši Zemanovi. To bude letos ve středu 8. března. Slavnostní inaugurace proběhne buď rovnou ve středu nebo až o den později. Konkrétní termín vyplyne z dohody obou parlamentních komor.

Ceremonie proběhne 9. března ve Vladislavském sále Pražského hradu, kde Petr Pavel složí slib do rukou předsedy Senátu Miloše Vystrčila. Poté zazní hymna, z děl bude vypáleno 21 čestných salv, a následovat bude projev nového prezidenta.

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“

Kariéra a zkušenosti Petra Pavla

Jednašedesátiletý Petr Pavel musel v kampani opakovaně vysvětlovat začátek své kariéry, který je spojen se vstupem do KSČ v roce 1985. Zpětně svého rozhodnutí lituje s tím, že politiku v té době příliš neřešil a přihlášku do strany podal především proto, aby zvýšil své šance dostat se k výsadkovému útvaru v Prostějově. Pavel také vstoupil do armádního kurzu pro vojenské zpravodajce.

V prosinci 1989 ze strany vystoupil. „Nikdy jsem neskrýval, že některé věci s odstupem času vnímám jako chybu. Ale zároveň taky vnímám jako svoje plus, že jsem se z té chyby dokázal poučit,“ uvedl Pavel v rozhovoru pro deník E15. „Naopak jsem se snažil svou chybu maximálně obrátit ve službu demokratické České republice,“ dodal s odkazem na svoji pozdější kariéru.

Jeho polistopadová kariéra nabrala rychlý prozápadní spád, mimo jiné vystudoval mezinárodní vztahy na King’s College London, v české armádě působil v různých útvarech a zahraničních misích. Vedl například jednotku, která zachránila francouzské vojáky ve válce v Jugoslávii.

V roce 2012 stal náčelníkem Generálního štábu Armády ČR. Největší úspěch se dostavil o tři roky později, kdy se stal předsedou vojenského výboru NATO, což je po generálním tajemníkovi druhá nejvyšší funkce v alianci. Má nejvyšší bezpečnostní prověrku NATO.

V květnu 2014 byl Petr Pavel povýšen do nejvyšší české vojenské hodnosti armádního generála, nyní je ve výslužbě. V roce 2023 byl zvolen čtvrtým prezidentem České republiky.

