Prohra komunistů zkomplikuje Babišovi vládnutí, míní Ferjenčík z Pirátů | E15.cz

Místopředseda Pirátů Mikuláš Ferjenčík vylučuje spolupráci s ODS před volbami do Poslanecké sněmovny v příštím roce. A odhaduje, že komunisté kvůli velmi špatnému výsledku v aktuálních volbách příští měsíc vymění stranické vedení. „Překvapilo by mě, kdyby předseda KSČM Vojtěch Filip obhájil v listopadu svůj post,“ řekl Ferjenčík serveru E15.cz.

Budete nyní po úspěchu v Olomouckém kraji, kde jste postupovali společně s hnutím Starostové a nezávislí, více nakloněni tomuto spojenectví i před soubojem o sněmovnu?

Rozhodující pro to, jestli další spolupráce dopadne, či nikoliv, budou postoje členské základny, a to jak Pirátů, tak STAN. Výsledek na Olomoucku je ale velice dobrý. Zcela určitě zvýšil šance na to, že ve společném postupu budeme pokračovat.

Jsou možné koalice i s jinými uskupeními?

Myslím, že k tomu není důvod. S ODS jsme se shodli, že spolupráce nemá smysl. A vzhledem k tomu, že to je druhá hlavní opoziční síla, spojovat se s někým dalším není možné. Buď se tedy dohodneme se Starosty, nebo půjdeme samostatně s tím, že otevřeme kandidátky pro menší strany a nezávislé osobnosti.

Ohrozí výsledek voleb do krajských zastupitelstev vládní koalici? Mám na mysli debakl ČSSD a komunistů. Sociální demokracie bude volit vedení v lednu, KSČM už příští měsíc.

Myslím, že výsledek komunistů hodně zkomplikuje Andreji Babišovi vládnutí. Očekávám, že se KSČM chytí za nos a uvědomí si, že jestli nezačne ve sněmovně něco dělat a chovat se jako strana s vlastní agendou, hrozí jí politická smrt. Překvapilo by mě, kdyby její předseda Vojtěch Filip obhájil v listopadu svůj post.

A sociální demokracie?

Oproti roku 2016 samozřejmě dopadla katastrofálně. Místy ale překročila pětiprocentní hranici a v kontextu letošních průzkumů to zase takový průšvih není.

Na druhé straně předpokládám, že Martin Netolický, který zřejmě jako jediný hejtman za ČSSD obhájí křeslo, bude poukazovat na to, že spolupracovat s ANO je pro stranu nevýhodné. Byl hlavní vnitrostranický kritik vstupu do vlády a teď je jediný, kdo v krajských volbách udělal opravdu dobrý výsledek.

Do druhého kola senátních voleb jdou dva vaši kandidáti. Adéla Šípová dokázala v Kladně už v prvním kole vyřadit matadora Jiřího Dienstbiera. Přesto – nejsou dva postupující za Piráty málo?

Ještě postoupil v koalici David Smoljak. A je řada lidí, které podporujeme. Pokud uspěje Adéla Šípová v Kladně, bude to vůbec první mimopražská senátorka za Piráty. Překvapit může i Daniel Kůs v obvodě Plzeň-město. I kdybychom ale získali jen jeden mandát, zklamaní nebudeme.