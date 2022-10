Senátní volby ovládla koalice Spolu v čele s Vystrčilem | E15.cz

„Mám velkou radost, chci poděkovat všem voličům, že se nenechali zmást kampaní Andreje Babiše. Porazili jsme Andreje Babiše, jeho stočlenný tým a jeho nekonečně mnoho peněz,“ řekl Miloš Vystrčil, který získal ve volbách 60 procent hlasů. Jeho duel na Jihlavsku s Janou Nagyovou přilákal 38,74 procenta zdejších voličů, což je dvojnásobek oproti republikovému průměru. Vystrčil zatím nechtěl potvrdit, zda se bude znovu ucházet o post předsedy Senátu. „Já jsem nekandidoval proto, abych se stal předsedou Senátu. Já jsem kandidoval proto, abych obhájil tu práci, kterou jsme všichni dělali,“ řekl.

Jeho straničtí kolegové nicméně s jeho kandidaturou do čela horní komory počítají, jak potvrdil znovuzvolený senátor Zdeněk Nytra, který vede senátní klub ODS a TOP 09. Ten bude mít nyní nejméně 32 členů. Podporu Vystrčilovi vyjádřili i zástupci lidovců a STAN. „Vede Senát velmi konsensuálně a k všeobecné spokojenosti,“ podotkl místopředseda STAN Jan Lacina. Občanští demokraté získali osm mandátů, lidovci obhájili všech sedm mandátů, TOP 09 získala dva senátory.

Premiér Petr Fiala označil výsledek senátních voleb za jednoznačný úspěch koalice Spolu a symbolem je podle něj právě výhra Miloše Vystrčila nad Janou Nagyovou. „Není to jen prohra hnutí ANO, je to osobní prohra Andreje Babiše,“ řekl Fiala. „V těchto volbách vyhrála demokratická Česká republika,“ dodal. „Pokud to chtěl někdo vnímat jako referendum o vládě, pak vládní koalice a zejména koalice Spolu vyhrála,“ dodala šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Sama Nagyová považuje za úspěch, že vůbec postoupila do druhého kola, kde navíc získala téměř 40 procent hlasů. V minulých dnech ji opakovaně podpořil předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který se nyní spolu s ní hájí u soudu v kauze dotačního podvodu Čapí hnízdo.

Babiš si podle politologa Petra Justa z Metropolitní univerzity v Praze nicméně „naběhl na vidle“ tím, že veškerou energii koncentroval do Jihlavy. „Kdyby soustředil pozornost do obvodů, kde měli kandidáti ANO větší šance na postup, udělal by lépe,“ domnívá se Just. Hnutí podle něj podcenilo například Ostravu, Olomouc nebo Kroměříž. „Možná tím, že Andrej Babiš strhl pozornost do Jihlavy, ochránil ty naše další obvody,“ souhlasí senátor Zdeněk Nytra, který obhájil mandát v Ostravě.

„Hnutí ANO prohrálo druhé kolo senátních voleb,“ nezastíral Babiš, podle kterého sedm kandidátů ANO prohrálo ve druhém kole jen těsně. „Senátní volby vyhrála koalice Spolu, to je pravda, já jim gratuluji. Říkali jsme, že jsou tyto volby referendem o vládě. A v případě komunálních voleb se ukázalo, že vyhrálo ANO,“ dodal expremiér. Hnutí má podle něj o čem přemýšlet, co se týká mobilizace voličů.

Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová připouští, že mandátů mohlo být víc, výsledek ale hodnotí pozitivně. „Musíme si uvědomit, že jsme bojovali proti pěti stranám. To je realita,“ uvedla exministryně financí. Hnutí má nyní v horní komoře pět senátorů a může tak ustavit vlastní senátní klub. Nyní sdílí klub s oslabujícími sociálními demokraty.

Z vládních stran se nedařilo Starostům a nezávislým, kterým klesají preference po sérii kauz v čele s pražským Dozimetrem. Ze šesti obhajovaných obvodů zvítězili jen v Liberci, kde znovu uspěl senátor Michael Canov. STAN nicméně udrží v horní komoře druhý nejsilnější klub, bude se muset najít nového předsedu klubu místo Petra Holečka, který neuspěl v prvním kole. Neuspělo ani SPD, jehož jediná kandidátka na Karlovarsku Eva Chromcová prohrála s kandidátkou za ANO Věrou Procházkovou. Právě Karlovy Vary trápí Starosty, kteří zde už v prvním kole ztratili svého dlouholetého senátora Jana Horníka.

Bolavou prohru zaznamenali už v prvním kole také lidovci, když senátorka Šárka Jelínková vypadla v Kroměříži. Lidovci si tak budou muset najít nového předsedu senátního klubu. „Ještě nevíme, kdo to bude. Bude to muset být člen KDU-ČSL, protože členy našeho klubu jsou i senátoři, kteří nejsou členy strany,“ řekl předseda lidovců Marian Jurečka.

V letošních volbách uspěl rekordní počet žen. Novou senátorkou se stane například advokátka a někdejší ministryně Daniela Kovářová (nez.), právnička a pražská zastupitelka Hana Kordová Marvanová (nez.) nebo někdejší poslankyně Jana Zwyrtek Hamplová (nez.), která překvapivě porazila na Kroměřížsku favorizovanou Lucii Pluhařovou (ANO).