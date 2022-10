Senát po volbách 2022: Mandáty a složení horní komory PČR | E15.cz

Volby 2022 jsou u konce. Kromě komunálních voleb volili čeští občané i do třetiny Senátu. Senátoři jsou v Česku voleni na šest let, senátní volby se konají každé dva roky. Letos se volilo celkem do 27 volebních obvodů. Jak vypadá složení Senátu na příští dva roky vám ukáže naše infografika.