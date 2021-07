Strany chtějí vysokorychlostní železnici i letištní ranvej. Spolu slibuje 250 kilometrů dálnic | E15.cz

„Jednoznačnou prioritu má silniční okruh kolem Prahy, druhé dálniční spojení Čech a Moravy D35, dokončení přerovské části D1 včetně okruhu kolem Brna a další městské okruhy,“ píše koalice složená z ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Podle politiků je důležité zrychlit povolovací procesy, připravit velkou dálnici může dnes trvat i celou dekádu.

Podobné priority mají o ostatní strany. Sám Havlíček chce dostavbu D35 vedoucí na Moravu nebo D6 na Karlovy Vary. Ministr také zdůrazňuje dostavbu D3 na jih Čech, kde Havlíček povede volební kandidátku ANO. „Kompletně zprovozněná dálnice až na rakouské hranice bude v roce 2025, a budeme tak s dálnicí na hranicích dříve než Rakousko, které předpokládá dotažení dálnice na hranice v roce 2030,“ tvrdí ministr.

Nízký počet dokončených kilometrů během vlády ANO obhajuje Havlíček tím, že jeho předchůdce Dan Ťok nezdědil žádné rozpracované projekty a musel dostavbu nových úseků dálnic zahájit sám.

Počet dokončených kilometrů dálnic za posledních deset let

2011 - 11 km

2012 - 6 km

2013 - 25 km

2014 - 0 km

2015 - 0 km

2016 - 16 km

2017 - 17 km

2018 - 4 km

2019 - 34 km

2020 - 15 km

2021 - 46 km*

*záměr současné vlády

Pramen: NKÚ

Sociální demokraté také plánují dostavět všechny nedokončené dálnice, zatímco koalice Pirátů a Starostů konkrétní být nechce. Ve svém programu slibuje prosazení nového zákona o liniových stavbách a vytvoření dlouhodobého investičního plánu, který by řešil dostavbu a financování dálniční sítě. Zákon přitom již existuje, jeho nejnovější verzi schválila sněmovna loni.

Vysokorychlostní železnice

Do všech programů se také dostala největší stálice mezi volebními sliby – nehledě na to, zda jde o volby sněmovní nebo krajské – a to výstavba vysokorychlostní železnice. Její realizace je přitom běh na delší trať než je čtyřleté volební období. Sociální demokraté by chtěli pomalou přípravu řešit legislativně. „Po vzoru Francie navrhneme schválení zvláštního zákona o výstavbě páteře vysoce rychlostní železnice s jasným harmonogramem výstavby rychlé železnice,“ slibuje ČSSD.

Piráti a Starostové upozorňují, že je třeba se na výstavbu rychlé železnice dívat komplexněji. „Spolu s kolejemi lze v profilu stavby umístit i kolektor pro vedení jiných sítí, jako třeba vysoké napětí, datové služby nebo volné sloty pro komerční pronájem,“ upozorňují v programu. „Z pouhé výstavby kolejí se tak stane plnohodnotný hospodářskopolitický program pro rozvoj regionů,“ dodává koalice.

Strany chtějí rovněž podpořit nákladní železniční dopravu, podle komunistů je důležité investovat i do návazných kontejnerových překladišť. Kromě toho chtějí komunisté podpořit ekologičtější veřejnou dopravu, budoucnost nevidí tolik v elektřině, jako spíše ve vodíku.

Letištní ranvej, vyšší rychlost i vesmír

V programech se objevuje i řada dalších slibů. Spolu a ČSSD prosazují výstavbu paralelní dráhy na pražském letišti Václava Havla, která by měla navýšit kapacitu mezinárodního letiště. Současné vedení pražského magistrátu je proti, nepovažuje třicetimiliardovou investici ta nutnou a radši by peníze investovala do rozvoje ztrátových regionálních letišť.

Spolu kromě toho slibuje zvýšení maximálně povolené rychlosti. „Tam, kde je to možné, zvýšíme povolenou rychlost mimo obce na 100 km/h a na vhodných úsecích dálnic na 150 km/h,“ píše koalice. Piráti a Starostové zase vidí velký potenciál v kosmickém výzkumu, Praha se totiž letos stala sídlem pro novou Agenturu pro kosmický program EU (EUSPA). Koalice chce vytvořit agenturu na národní úrovni, která by koordinovala vědecký výzkum i české firmy, které v kosmickém průmyslu podnikají.

Co slibují strany v dopravě?

ANO*

prioritně dokončení D35, D6, D3

výstavba vysokorychlostních tratí

Piráti a STAN

vytvoření dlouhodobého plánu výstavby silnic a jeho financování

prosazení nového zákonu o liniových stavbách

výstavba vysokorychlostních tratí a navazující infrastruktury a sítí

rozvoj kapacity nákladní železniční dopravy

podpora veřejné dopravy

vytvoření Národní kosmické agentury

Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL)

výstavba nejméně 250 km dálnic, zejména dokončení Pražského okruhu, D1 a D35

vytvoření plánu financování dopravních staveb

zvýšení povolené rychlosti na 100 km/h mimo obce, na 150 km/h na dálnicích

výstavba vysokorychlostních tratí

posilování nákladní železniční dopravy

výstavba paralelní dráhy na Letišti Václava Havla, výstavba železničního spojení letiště s centrem Prahy

ČSSD

zřízení jednotného centrálního koordinátora veřejné dopravy

rychlá dostavba dálniční sítě, zejména D1, D3, D4, D6, D7, D11, D35, D48, D49, D55 a Pražského okruhu

prosazení zákona o výstavbě páteře vysokorychlostní železnice

zvyšování kapacity veřejné dopravy

posílení role Českých drah a ČD Cargo, podpora nákladní železniční dopravy

výstavba paralelní dráhy na Letišti Václava Havla, výstavba železničního spojení letiště s centrem Prahy

KSČM

rozvoj železnice pro nákladní dopravu a kontejnerová překladiště

příprava vysokorychlostních tratí

revize prosazovaných investic do výstavby dálniční sítě

podpora ekologicky šetrných druhů dopravy, podpora městské hromadné dopravy, využívání vodíku v dopravě

podpora národních dopravců

*Hnutí ANO ještě nezveřejnilo program, jde o priority ministra dopravy Karla Havlíčka.

Pramen: volební programy jednotlivých stran