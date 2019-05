Eurovolby 2019 - Volby do Evropského parlamentu | Chceme v Evropské komisi zastávat významnější posty, říká Charanzová | E15.cz

Lídryně hnutí ANO ve volbách do Evropského parlamentu, dosavadní europoslankyně Dita Charanzová, doufá, že Česko pro příštích pět let získá v Evropské komisi silnější portfolio než spravedlnost, ochranu spotřebitelů a rovnost pohlaví. „Doufám, že si vezmeme ponaučení z minulosti a že do toho teď půjdeme vší silou,“ říká v interview pro E15.

E15: Měla by podle vás pokračovat současná česká eurokomisařka Věra Jourová?

Toto rozhodnutí přísluší vládě a panu premiérovi. Ten jasně řekl, že kandidátem za hnutí ANO bude paní Jourová.

E15: Co si myslíte o portfoliu vnitřního trhu, průmyslu a podnikání, o němž se Andrej Babiš zmiňuje? Má Česko šanci ho získat?

Bylo by dobře, kdyby naše země získala silnější portfolio. Vnitřní trh je mi velmi blízký, věnovala jsem se mu v Evropském parlamentu dosavadních pět let. Je to možná základní kámen fungování Evropské unie. Během svého mandátu jsem viděla, jak se vnitřní trh začíná trochu demontovat napětím mezi východem a západem EU. Pokud bychom toto portfolio dokázali jako Česká republika získat, bylo by to skvělé.

E15: Podle některých názorů bychom ale museli mít takto silné portfolio už předjednané a částečně přislíbené. Je tomu tak?

Je to správná otázka, ale nejsem součástí vyjednávacího týmu. Samozřejmě ze své pozice europoslankyně budu dělat maximum pro to, abych získání portfolia vnitřního trhu napomohla. Bude to znamenat hodně vyjednávání, hodně vysoké diplomacie. Doufám, že si vezmeme ponaučení z minulosti a že do toho teď půjdeme vší silou.

E15: Zůstanou čeští europoslanci za ANO součástí frakce ALDE?

Objevila se řada různých falešných zpráv, že by tomu tak být nemělo. Jsem místopředsedkyně ALDE a naši europoslanci zůstanou jeho součástí. Budeme teď vyjednávat s dalšími stranami.

E15: Je možné, že ALDE doplní oslabené lidovce a socialisty v europarlamentu?

Určitě budeme svědky toho, že dosavadní spojenectví mezi evropskými lidovci a socialisty nebude mít většinu. Budou muset hledat spojence. A doufám, že jím bude ALDE.