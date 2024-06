Euroskeptický tón kampaně ANO je pro Babiše v některých ohledech riskem. „ANO se trochu nešikovně vmanévrovalo do situace, kdy se přetahuje o voliče s malými euroskeptickými či radikálními stranami. To může mít za následek, že evropské volby pro Babišovo hnutí skončí neúspěchem, i když bude formálně první,“ soudí politolog Lubomír Kopeček z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a Národního institutu SYRI.

Podle průzkumů vede v preferencích pro evropské volby hnutí ANO. Jak na vás působí jejich kampaň?

V danou chvíli hodně vsadili na euroskepticismus. Odmítají Green Deal bez ohledu na to, že ho Andrej Babiš jako předseda vlády odsouhlasil. V zásadě je vidět, že u ANO pokračuje radikalizace, která začala už po sněmovních volbách.

Jaký je handicap hnutí ANO v evropských volbách?

Volební účast, protože nižší je pro ANO nevýhodná. Průzkumy ukazují, že tyto volby nejsou pro voliče ANO zas tak atraktivní. Navíc sázka na euroskepticismus má tu nevýhodu, že se ANO nepřetahuje o voliče pouze s SPD, ale také s řadou malých stran, jako jsou Přísaha či PRO Jindřicha Rajchla. Ty mohou získat pod pět procent a hlasy propadnou, ale pro ANO jde o nepříjemnou konkurenci. Podle průzkumu agentury Kantar nemalé množství voličů ANO zvažuje u evropských voleb i komunisty vedenou koalici Stačilo! Takže ANO nesoutěží jen s malými radikálními euroskeptickými stranami, ale také s krajní levicí, což může jeho volební zisk snížit.

Když se podívám na kampaň ANO, tak mi někdy přijde, že tam více dominují tuzemská témata na úkor těch evropských. Babiš hodně mluví i o skandálech pětikoalice, například teď v posledním podcastu Sorry jako zmiňoval i starostu Řeporyjí Pavla Novotného z ODS. Přitom jde o hodně okrajovou záležitost. Někdy to působí jako snaha vytvořit z evropských voleb referendum o současné vládě…

Nějaká snaha tu je, ale zatím to nevypadá na velký úspěch. Průzkumy neukazují, že by se ANO dostalo výsledkem na úroveň svých aktuálně velmi vysokých preferencí ve sněmovních volbách. Čistě domácí témata v evropských volbách bývají celkem běžná. Letos ale myslím nejsou zas tak dominantní jako v minulosti. Už jsme se bavili o docela intenzivní debatě o Green Dealu. Ten je nejenom evropským, ale také tuzemským tématem a ukazuje, jak evropské záležitosti s těmi domácími úzce souvisejí. To, že opozice využívá evropské volby k mobilizaci voličů na protest proti vládě, je celkem přirozené. Stejně se ale dá čekat, že účast ve volbách bude nízká.

Jaký je váš odhad? Účast nikdy nepřesáhla třicet procent.

Zatím průzkumy ukazují kolem 33 procent. Může se stát ještě něco nečekaného a účast může poskočit směrem nahoru. Anebo to naopak odradí od účasti některé voliče. To se stalo v roce 2009, když nečekaně padla vláda Mirka Topolánka (ODS) uprostřed českého předsednictví EU. Tehdy to ve volbách pomohlo ODS, a naopak poškodilo sociální demokracii, která pád vlády vyvolala.

Přijde mi, že lídryně hnutí ANO Klára Dostálová není tolik vidět a opět kampani dominuje předseda Andrej Babiš, který ani nekandiduje. Ta show zkrátka patří jemu.

Strana vznikla kolem Andreje Babiše. Dodneška je uvnitř i navenek podstatnou figurou a zastiňuje další politiky hnutí ANO. Po prezidentských volbách v loňském roce se sice trochu víc do popředí posunuli Karel Havlíček a Alena Schillerová, ale zrovna v kampani k evropským volbám to není příliš vidět.