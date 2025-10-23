ANO, SPD a Motoristé uzavřeli jednání o životním prostředí. „Zvítězil zdravý rozum,“ tvrdí Macinka
Vyjednávací týmy ANO, SPD a Motoristů se podle šéfa Motoristů Petra Macinky shodly, kam chtějí směřovat v otázkách životního prostředí. Macinka to dnes odpoledne řekl novinářům ve Sněmovně poté, co strany možné budoucí vlády tuto kapitolu uzavřely a začaly se věnovat místnímu rozvoji. Programová jednání, která dnes pokračují čtvrtým dnem, považuje za věcná a velmi korektní.
„V obecné míře jsme se shodli na tom, kam směřovat, jak k tomu přistupovat. Opravdu zásadní je dát prioritu ochraně životního prostředí a přírody. A myslím, že to je to, co by asi od agendy ministerstva životního prostředí každý rozumný člověk měl čekat,“ uvedl Macinka. Debata o programovém prohlášení v oblasti životního prostředí podle něj zabrala dvě a půl hodiny.
Proti dosazení Macinky či jiného kandidáta Motoristů do čela ministerstva životního prostředí se vymezili někteří vědci, ekologické organizace či studenti. Post by podle nich měl obsadit někdo, kdo dokáže propojit ochranu životního prostředí s rozvojem moderního průmyslu, energetiky a zemědělství a opírá se o vědecké poznatky a dialog s odborníky.
Ekologické organizace minulý týden upozorňovaly, že ANO chce pokračovat například v programech Nová zelená úsporám a kotlíkových dotací, Motoristé naopak prosazují jejich zrušení. Protesty se podle Macinky promítly do dnešního jednání v tom ohledu, že se od začátku vycházelo z toho, že ekologické iniciativy velmi chválily program ANO. Mezi subjekty je ale velká míra shody ve fundamentálních věcech, dodal. „Já myslím, že zvítězil zdravý rozum,“ komentoval výsledek jednání.
Macinka opět odmítl komentovat, zda míří do funkce ministra životního prostředí. „Nyní se pracuje na programovém prohlášení, které bude komplexní. Teprve potom dojde k nějakému návrhu koaliční smlouvy a teprve pak bude pan prezident seznámen s nějakými personáliemi, takže já to teďka nechci personifikovat,“ uvedl. Vyjednávání podle něj jdou velmi dobře, jde o věcné, korektní a seriózní diskuse, kterých se účastní mimořádně kompetentní lidé.