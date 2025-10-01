Předvolební duel lídrů – Fiala a Babiš se shodují jen na tom, že spolu vládnout nechtějí
Před sněmovními volbami se v duelu utkali předseda vlády a lídr koalice Spolu Petr Fiala (ODS) s šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem. Diskuse na CNN Prima News ukázala ostrý střet dvou hlavních favoritů voleb.
Fiala zdůraznil, že letošní volby považuje za rozhodování o základním kurzu země. „Budeme rozhodovat, jestli jdeme cestou prosperity, bezpečnosti, NATO, anebo ne. A já slyším z úst hnutí ANO, jak si rozumí s komunisty nebo SPD, což by bylo pro Česko katastrofální,“ řekl premiér. Současně jednoznačně odmítl úvahy o povolební koalici s Andrejem Babišem: „Mně jde o Česko, Babišovi jde jen o něj, takže v tom nevidím smysl. Tohle není žádná cesta. Já takovou koalici dělat nemohu.“
Šéf hnutí ANO se opřel do vládního kabinetu a současného premiéra. „Pan premiér je trvale nejhorší premiér na světě.“ Podle něj letošní volby rozhodne i vysoký podíl nerozhodnutých voličů. „Já jsem do této debaty přišel proto, že 30 procent voličů neví, koho volit. My chceme jednobarevnou většinovou vládu, ale uvidíme, jak to dopadne,“ uvedl. Zároveň odmítl spolupráci s pětikoalicí, která dnes tvoří vládu: „Rozhodně nebudeme jednat s pětikoalicí, která se tváří, že nejsou spolu, ale spolu jsou.“
Babiš odmítá komunisty i kauzu
Babiš také zavrhl spolupráci s komunisty i dalšími stranami: „My se Stačilo ani SPD nemáme nic společného. Určitě vylučuji spolupráci s komunisty. My jsme opakovaně řekli, že nikdy nedovolíme referendum o vystoupení z Evropské unie a Severoatlantické aliance,“ zdůraznil.
Debata se dotkla i kauzy Čapí hnízdo, v níž je Babiš obžalován. Na otázku, zda by po případném volebním vítězství požádal Sněmovnu o své vydání k trestnímu stíhání, reagoval jednoznačně: „Určitě nepožádám. Myslím, že každý ví, že to bylo politické trestní stíhání, bohužel se to změnilo na politický proces," uvedl. „Je to absurdní, protože za mé politické kariéry se nic nestalo, nic na mě nevyhrabali, tak si vymysleli Čapí hnízdo,“ podotkl.
Ekonomika a daně
Debata se v další části zaměřila na hospodářství a daně. Moderátorka se premiéra zeptala, zda by dnes něco udělal jinak, zejména pokud jde o drahé energie. Fiala reagoval: „Energie byly drahé už za pana Babiše. Zbavili jsme se závislosti na Rusku, máme levné pohonné hmoty a chceme i levnější elektřinu, ale pro to se musí nejdřív něco udělat, proto třeba řešíme Dukovany a obnovitelnou energii, to se za Babiše neřešilo vůbec. My jsme změnili energetickou mapu Česka a na to jsem hrdý.“
Premiér také mluvil o daních: „Nechceme zvyšovat daně, ale ani neslibujeme, že se budou snižovat. Moje představa je, že nebudeme zvyšovat daně a budeme minimálně sahat do daní,“ uvedl s tím, že plošné snižování nemusí být možné kvůli nutnosti financovat důležité investice a služby státu.
Andrej Babiš naopak zdůraznil, že ANO chce snížit takzvanou korporátní daň, jejíž zvýšení podle něj vedlo k odlivu firemních investic z Česka. „Chceme snížit DPH u nealka,“ dodal. Kromě toho by se podle něj mělo vrátit elektronické evidence tržeb (EET), ale už bez papírových účtenek a povinných speciálních zařízení. „Pan Fiala zdanil všechny,“ kritizoval Babiš kroky vlády. Premiér reagoval, že kabinet musel reagovat na mimořádné okolnosti: „Nemohli jsme před volbami tušit, že začne válka na Ukrajině a související ekonomická krize. Potřebovali jsme peníze na to, abychom mohli pomoci lidem a firmám,“ vysvětlil.