Jak chtějí politici zařídit levné energie? V hlavní roli emisní povolenky
Ceny energií, ale také energetická bezpečnost a nezávislost byly jedním z hlavních témat končícího volebního období. Jaké kroky je potřeba udělat po volbách do Poslanecké sněmovny? Přinášíme přehled nejdůležitějších slibů a řešení, které strany, hnutí a koalice ve svých programech pro tuto oblast nabízejí.
Do přehledu jsou zahrnuty politické subjekty kandidující v říjnových volbách, které v některém z předvolebních průzkumů v posledním měsíci alespoň jednou překročily pětiprocentní hranici. Ta je spodním limitem pro vstup do dolní komory parlamentu.
ANO: férová regulovaná cena elektřiny
Hnutí chce, aby lidé a firmy neplatili náklady na distribuci, přenos a obnovitelné zdroje v takové míře jako doposud. „Vytvoříme takové ceny energií, kdy naše domácnosti a podniky nebudou platit více než v okolních zemích. Platby za regulované složky se férově přerozdělí mezi stát a zákazníky, k pokrytí nákladů na sítě se využijí evropské fondy, včetně Modernizačního fondu,“ píše se v programu.
ANO také odmítá emisní povolenky Evropské unie, takzvané ETS. V současné době hodně diskutované ETS2, které se mají vztahovat mimo jiné na spalování paliv v sektoru vytápění budov či silniční dopravy, je podle svých slov připraveno neimplementovat do české legislativy.
Dalším bodem programu hnutí je zestátnění skupiny ČEZ. „To nám otevře dveře k tomu, abychom mohli investovat do dalších jaderných bloků a plynových zdrojů a abychom měli v krizových obdobích vliv na ceny energií,“ uvádí.
Plánuje také výstavbu nových jaderných bloků. V Dukovanech chce zahájit stavební řízení, slibuje začít práce i na rozšíření Temelína. Zrychlit chce i budování plynových energetických zdrojů. Současně ANO deklaruje, že neodstaví uhelné elektrárny, dokud nebude k dispozici dostatek dalších stabilních zdrojů energie.
SPOLU: energetická bezpečnost jako základ prosperity
Koalice slibuje efektivní využívání energetických zdrojů, které má zajistit moderní energetiku a posílit kontrolu nad infrastrukturou. Pomoci k tomu má i podpora přechodných zdrojů, například plynových elektráren.
Také SPOLU vystupuje proti emisním povolenkám ETS2 v současné podobě. „Budeme na evropské úrovni prosazovat odklad zavedení systému ETS2 a zastropování ceny emisních povolenek jako klíčový krok ke snížení nákladů domácností i firem,“ uvádí. V době přebytku elektřiny chce dále umožnit domácnostem využívat levnou dostupnou energii, místo toho, aby stát dotoval maření výroby.
Budoucnost vidí zejména v jaderné energii, kterou považuje za čistý zdroj. Koalice plánuje zahájit výstavbu dalších bloků v Dukovanech a také posunout vývoj modulárních reaktorů. Současně s tím prosazuje větší kontrolu efektivity obnovitelných zdrojů. „Podporu získají jen obnovitelné zdroje energie, které odpovídají lokálním podmínkám a jsou skutečně efektivní,“ hlásí.
STAN: spolupráce v rámci EU
V rámci Evropské unie chtějí Starostové prosazovat společné nákupy plynu a zvýšení diverzifikace surovinových a energetických dodavatelů. I oni mají výhrady k emisním povolenkám. „Zasadíme se o přechod od systému emisních povolenek ke zdanění emisí CO₂ a otevřeme debatu o funkčnosti současného modelu určování finální ceny elektřiny na burze,“ píší v programu.
Hnutí chce také posílit pravomoci a nezávislost Energetického regulačního úřadu (ERÚ), u něhož plánují odstranit závislost na státním rozpočtu. „ERÚ bude dohlížet na přiměřenost dlouhodobých kontraktů nakoupených a prodaných obchodníky s energiemi, přičemž kritéria přiměřenosti stanoví s ohledem na mezinárodní situaci,“ uvádí s tím, že chce také navrhnout ze strany úřadu úpravu tarifní struktury.
STAN slibuje i podporu komunitní energetiky. Sdílení elektřiny chce zatraktivnit prostřednictvím snížení distribučních poplatků. Investice plánuje také do navýšení kapacity propojení přenosových sítí s okolními státy a do posílení distribučních soustav. Na poli jaderné energetiky deklaruje zajistit zahájení stavby pátého bloku Dukovan v roce 2029.
SPD: státní obchodník s elektřinou a plynem
Hnutí slibuje, že sníží cenu elektřiny a plynu. „Hlavním kritériem nákupu musí být cena. Prosazujeme zrušení poplatků z OZE a odstoupení od Lipské burzy. Energie musí být dostupná pro každého, nízké ceny energií znamenají nízké ceny na celém trhu,“ hlásí. I ono se staví proti emisním povolenkám a chce usilovat o jejich zrušení.
Další nezbytností je podle SPD snížení závislosti Česka v energetickém sektoru na ostatních státech. „Nezbytným předpokladem pro energetickou bezpečnost je, aby naše energetická infrastruktura byla převážně majetkem ČR,“ uvádí.
Proto hodlá zřídit státního obchodníka s elektřinou a plynem, který by nakupoval energie přímo od výrobců, čímž by se podle hnutí odstranily zbytečné mezičlánky a spekulace, které dnes uměle zvyšují ceny. Cenotvorbu chce převést zpět pod Energetický regulační úřad s cílem, aby ceny odrážely reálné náklady, nikoli burzovní spekulace.
Jako primární zdroj energie vidí SPD do budoucna jádro. Plánuje také prodloužit provoz uhelných elektráren, dokud nebudou dostavěny další jaderné bloky, a to minimálně do roku 2050.
Piráti: výnosy z emisních povolenek lidem
Strana chce, aby se peníze z emisních povolenek přerozdělovaly mezi domácnosti. „Namísto vykrmování fosilních oligarchů dotacemi vrátíme lidem polovinu příjmů z nových emisních povolenek: zavedeme klimabonus, při stávající ceně uhlíku 1 500 korun na osobu, tedy 6 000 korun ročně pro rodiny se dvěma dětmi,“ píše v programu.
Piráti také slibují zrychlit výstavbu obnovitelných zdrojů energie a nových jaderných bloků. Právě rozmach obnovitelných zdrojů podle nich v důsledku sníží ceny energií. Naopak závislost na fosilních palivech chtějí zmenšit a současně s tím zlepšit energetickou efektivitu budov, což má také snížit účty za energie.
Energetickou soběstačnost obcí a domácností plánují Piráti zajistit prostřednictvím komunitních obnovitelných zdrojů, férového přístupu k síti a podporou sdílení energie. Peníze z Green Dealu chtějí využít na investice do veřejné infrastruktury, čisté energie, zateplování budov a na modernizaci obcí.
Stačilo!: zrušení energetických dotací
Hnutí plánuje zrušit dotace v energetice, a to zejména na fotovoltaické a větrné elektrárny. Kompletně zrušit chce i systém obchodování emisních povolenek a nahradit ho daní ze znečišťování, která má být předvídatelná a férová.
Stačilo! slibuje také stejně jako hnutí ANO vykoupit minoritní akcionáře ČEZu, aby byla společnost ze sta procent vlastněna státem. Dále chce podporovat právo občanů rozhodnout, zda ve svém okolí chtějí výstavbu větrných elektráren.
Investice do posilování energetické infrastruktury pak podle hnutí musí platit ti, kteří vyvolali potřebu jejího zesílení. Zároveň hodlá podporovat uzavírání dlouhodobých smluv mezi zákazníky, obchodníky a výrobci v energetice za pevné ceny, aby se vytlačilo nestabilní a drahé stanovení cen burzou.
Motoristé: právo na vlastní energetický mix
Motoristé sobě deklarují, že Česko musí mít právo si stanovit vlastní energetický mix. „V našem případě jde o mix jaderné, uhelné, plynové a vodní energie. Obnovitelné zdroje nelze upřednostňovat, protože v geografických podmínkách Česka nemohou být považovány za základní zdroj zatížení sítě,“ píší.
Právě podporu obnovitelných zdrojů, které jsou podle ní pohromou pro českou ekonomiku a energetiku, plánuje strana ukončit. „Česká republika má dostatek kvalitního uhlí, které je nejlevnější energeticky využitelnou komoditou. Přechod k jaderné energetice nepotřebuje žádnou masivně dotovanou solární ani větrnou mezifázi,“ uvádí.
Strana se také staví proti emisním povolenkám. Již zavedené chtějí zcela přehodnotit a umožnit, aby se na národní úrovni vracely výnosy z nich těm firmám, které je platí. Ty se ale budou muset zavázat k tomu, že veškeré emisní vratky promítnou výlučně do snížení nákladů. Usilovat chce zároveň o nezavedení povolenek ETS2.
Motoristé podporují dostavbu českých jaderných elektráren. K otázce zestátnění ČEZu se staví nevyhraněně. Zdůrazňují však, že vláda musí mít v případě nenadálých událostí možnost regulovat cenu elektřiny. „V případě, že příští vláda rozhodne o ponechání ČEZu jako společnosti i nadále obchodované na burze, budeme iniciovat založení státního obchodníka s energiemi,“ dodávají v programu.
