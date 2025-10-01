Spurný, Wichterle, Vohánka a další špičky byznysu radí nové vládě. Co by mělo být její prioritou?
Volby jsou kromě svátku demokracie také skvělou příležitostí, jak si definovat, co vlastně chceme a kam jdeme. A koho jiného se na priority budoucího Česka ptát než českých podnikatelů a vrcholových manažerů – kapitánů průmyslu, jak se jim říkalo v devadesátkách. Dnes už jsou to spíš kapitáni rychlého rozhodování, skvělých digitálních kompetencí a suverénní moci. Redakce e15 se jich zeptala, jaká by měla být hlavní priorita nové české vlády, o níž rozhodnou víkendové volby.
Tomáš Spurný, šéf Monety Money Bank
Minimálně očekávám zachování kontinuity proevropského, demokratického a hodnotově ukotveného směřování České republiky. Zároveň bych uvítal konstruktivní dialog doprovázený konkrétními a realizovatelnými kroky vedoucími ke zkvalitnění legislativního rámce a zefektivnění administrativních procesů státu. Tyto změny jsou klíčové pro vytváření prosperity v prostředí, které je stabilní a předvídatelné. Ideálním scénářem by byla také politická podpora bankovního sektoru, bez níž není možné dlouhodobě budovat ekonomickou prosperitu v žádné zemi.
Tomáš Spurný, předseda představenstva a CEO Monety
Martin Wichterle, průmyslník a majitel strojírenské skupiny Wikov Industry
Podpora hospodářského růstu skrze opatření, která nebudou fiskálně zatěžovat státní rozpočet jako například zásadní změna povolovacích předpisů a zejména stavebního řízení, zjednodušení a lákání kvalifikovaných zaměstnanců a studentů na český pracovní trh, zlepšení alokace a spolupráce mezi vědou a byznysem a nastartování přijetí eura.
Martin Wichterle, průmyslník a majitel strojírenské skupiny Wikov Industry
Martin Řezáč, šéf Erste Asset Management ČR
Ve vztahu ke kapitálovým trhům a investicím by měla vláda nadále podporovat investování obyvatelstva a vyšší zapojení lidí do zabezpečení na stáří: penzijní fondy, DIP, podílové fondy. Struktura úspor domácností je stále příliš konzervativní a peníze na běžných a spořicích účtech a na termínových vkladech nadále tvoří zhruba 55 procent finančních aktiv domácností (bez investic do nemovitostí), takže se s ohledem na investiční horizont logicky nabízí přesun směrem k dlouhodobějším formám zhodnocování peněz. Samozřejmě je potřeba také firmy motivovat k financování rozvoje domácí ekonomiky prostřednictvím vydávání cenných papírů na lokálním trhu, aby se poptávka (úspory) lépe potkávala s nabídkou (emitované cenné papíry).
Martin Řezáč
Jan Lamser, exbankéř, kryptoměnový expert a bankovní vizionář
Vítězství Ukrajiny ve válce proti Rusku.
Jan Lamser
Monika Marečková, řídicí partnerka poradenské a auditorské společnosti RSM
Úsporný a efektivní stát, který nastaví férové a předvídatelné podmínky pro podnikání. Jestli pak vidím, že společnost po něčem skutečně volá, je to omezení plošných dotací, a dokonce i některých dávek, jakou je například příspěvek na bydlení. Místo toho ocením cílenou pomoc těm, kteří ji v životě nebo třeba i podnikání skutečně potřebují.
Monika Marečková, řídící partnerka RSM.
Petr Michal, společník advokátní kanceláře Portos
Rozhodně udržení suverenity a bezpečnosti České republiky, nicméně by to mělo být za podmínky transparentního rozhodování, nikoli kabinetních dohod za zavřenými dveřmi. Uvítal bych také posílení českého dodavatelského řetězce ve strategických odvětvích (železniční průmysl, energetika, obrana), aby národní zájem nebyl jen heslo, ale konkrétní podpora českých firem.
Petr Michal, advokátní kancelář Portos
Martin Vohánka, zakladatel a šéf technologické a platební skupiny Eurowag
Zasazovat se o integritu a modernizaci Evropské unie. Téměř všechny podstatné problémy dneška máme šanci ovlivnit pouze v těsné spolupráci s ostatními evropskými národy. Stejně tak většina české legislativy se rodí na unijní úrovni. Místo chytání událostí za ocas se postavme do čela dění. Jedině tam můžeme spoluvytvářet naši budoucnost.
Martin Vohánka, šéf společnosti Eurowag.
Pavel Konečný, CEO a zakladatel AI startupu Neuron Soundware
Konkurence (zejména Čína) už není levná nízkou cenou práce, ale automatizací. Pojem „tmavé továrny“, kde nejsou lidé ani osvětlení, vznikl tam. Potřebujeme nastavit podmínky, aby zahraniční vlastníci českých podniků investovali do automatizace a vývoje v ČR. Stát a města mají jít příkladem – proč třeba pražské metro ještě nejezdí bez řidiče a proč nejsou státní procesy, včetně toho stavebního, plně digitální?
Pavel Konečný, spoluzakladatel společnosti Neuron soundware
Petr Šíma, partner investiční skupiny DEPO Ventures
Nová vláda by měla lidi a firmy motivovat k větší samostatnosti a odpovědnosti. Český byznys často dusí představa, že naše problémy musí řešit stát. Dotace a nadměrné regulace vytvářejí závislost a ubírají energii, kterou bychom měli věnovat inovacím a rozvoji. Vláda by měla hledat cestu, jak firmy víc podpořit v aktivním růstu a méně je brzdit byrokracií. Prvním krokem by mělo být zjednodušení pravidel a předvídatelné prostředí. Podnikatelé potřebují jasně vědět, na čem jsou. Pokud stát uleví od administrativy, uvolní se prostor pro investice do technologií, expanze i tvorby pracovních míst. Dlouhodobě z toho bude profitovat nejen podnikatelský sektor, ale i veřejné rozpočty.
Petr Šíma, Depo Ventures
Petr Sprinz, partner advokátní kanceláře Resolv
Měl bych radost z většího propojení „úřadu“ s praxí. Typicky je možné zavést pracovní komise složené z odborníků z různých oblastí, kteří mohou podporovat koncepční snahu měnit právní prostředí. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že na ministerských úrovních je spousta angažovaných osob, kteří rádi pracují s lidmi z oboru. Obdobně je řada nadšených odborníků z praxe, kteří se rádi zapojí do legislativní činnosti zdarma ve svém volném čase. Takto jsem historicky velmi konstruktivně spolupracoval s ministerstvem spravedlnosti na několika právních předpisech.
V obecné rovině bych uvítal rozvoj podnikatelského prostředí. Rád bych, pokud by se našla odvaha realizovat reformy v oblasti zdravotnictví, sociálního zabezpečení, a to vše směrem k vyrovnanému rozpočtu a podpoře produktivní činnosti v ekonomice.
Z pohledu dílčích změn bych jako advokát zaměřený na spornou agendu uvítal zavedení elektronických soudních spisů, jak je má například Ústavní soud, zavedení restrukturalizačního rejstříku, zvýšení funkčnosti hledání v rámci insolvenčního rejstříku. Za zásadní považuji snahu stmelit společnost – zde je to však úkol nás všech.
Petr Sprinz, partner Resolv
Richard Valtr, zakladatel technologické a vývojářské společnosti Mews
Nová vláda by se měla zaměřit na posílení pozice České republiky v globální ekonomice. To by mohlo zahrnovat kroky jako zvažování přijetí eura pro usnadnění obchodu, modernizaci státní správy pomocí umělé inteligence a pokračování ve zlepšování vzdělávání, zejména pro lidi nad 15 let, se zaměřením na dovednosti potřebné k úspěchu na evropských a světových trzích.
Rád bych také viděl větší flexibilitu na trhu práce, například prostřednictvím zjednodušených výpovědních lhůt, a lepší podmínky pro startupy navázáním na pokrok dosažený v oblasti ESOP (zaměstnaneckých akcií, pozn. aut).
Richard Valtr, zakladatel Mews
Libor Winkler, řídicí partner investiční skupiny RSJ
Snížit byrokratickou zátěž především pro podnikatele. Pokračovat v důchodové a zdravotnické reformě.
Libor Winkler
Dušan Kunovský, vlastník developera Central Group
Prioritou musí být jednoznačně řešení dostupnosti bydlení. Z našich aktuálních průzkumů veřejného mínění vyplývá, že právě ta je pro lidi zcela jasně největším problémem. Přitom do bydlení stát investuje jen zcela minimálně v řádu jednotek miliard ročně. Naproti tomu například do dopravy, kterou v průzkumu jako největší problém uvedla jen 4 procenta lidí, stát investuje přes 100 miliard ročně. Je to tedy úplně obráceně, než jak si veřejnost přeje. Až 85 procent lidí nám v průzkumu řeklo, že stát by měl do bydlení investovat naopak více nebo minimálně stejně jako do dopravy. Pro srovnání, my jako Central Group investujeme do bytové výstavby jen v Praze přibližně třikrát více než stát v celé České republice.
Dušan Kunovský, Central Group
Gabriela Teissing, CEO vývojáře nových byznysových příležitostí Creative Dock
Pro mě je to dlouhodobost. Zásadně nám chybí schopnost vést zemi s vizí, která přesahuje jedno volební období. V prostředí, kde se s každou novou vládou ruší, přestavuje a přejmenovává to, co bylo předtím, se těžko něco buduje. Potřebujeme kontinuitu. Stabilní rámec, ve kterém mají lidé i firmy důvěru investovat čas, energii a peníze do věcí, které dávají smysl.
A možná ještě důležitější než konkrétní reformy je dnes atmosféra, ve které spolu dokážeme spolupracovat. Společnost, která umí hledat společné body, nejen spory a silná slova. Protože úspěch – ať už v byznysu, nebo jako celek – stojí na schopnosti táhnout za jeden provaz a vydržet.
Gabriela Teissing, generální ředitelka skupiny Creative Dock.
Pavel Tomek, předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné a SUAS Group
Nová vláda by měla napřít maximální úsilí k zajištění konkurenceschopnosti a udržitelnosti průmyslu v ČR a spolu s tím segmentu energetiky, na kterém průmysl stojí. V té souvislosti je nezbytné urychleně řešit ekonomickou i legislativní úroveň této věci. Další prioritou by měla zůstat oblast národní surovinové politiky.
Pavel Tomek, Sokolovská uhelná