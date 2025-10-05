Volby do Poslanecké sněmovny přinesly i zákaz sdílených elektrických koloběžek v Praze
Obyvatelé Prahy 1 souhlasí s tím, že bude přijato opatření, které zakáže a zároveň jen omezí sdílené elektrické koloběžky. Lidé z centra Prahy také chtějí, aby se nemohl prodávat alkohol v jejich městské části po 22. hodině. Mají na srdci i toalety, měly by podle nich být na levém i pravém břehu Vltavy, bezbariérové a přístupné 24 hodin denně. Vyplynulo to z výsledků místního referenda zveřejněných na úřední desce Prahy 1. Referendum se konalo společně se sněmovními volbami.
Sedm otázek položených v místním referendu Prahy 1 začínalo vždy souslovím "souhlasíte s tím?" a velká většina započítaných odpovědí byla kladná. Účast byla dostatečná a u všech otázek je výsledek závazný.
Obyvatelé první městské části souhlasí s omezením, ale zároveň i s úplným zákazem sdílených elektrických koloběžek. Dvě otázky ze sedmi se týkaly tohoto tématu.
Dále si obyvatelé Prahy 1 odhlasovali to, aby jejich samospráva usilovala o změnu zákona, která by umožnila omezení prodeje alkoholu v takzvaných večerkách v centru metropole po 22:00.
Lidé z centra Prahy dále souhlasili s tím, že by bylo dobré, aby nebyl v ulicích hluk z elektronicky zesilovaných produkcí například na restauračních zahrádkách, lodích či střechách domů. Nelíbí se jim ani rachot z výfuků silných aut. Souhlasí s tím, aby se s tím něco dělalo.
Praha zakázala koloběžky
Dále hlasující souhlasili i se zavedením bezbariérových toalet na levém i pravém břehu Vltavy, a to v nonstop režimu.
Místní referendum prosadila v Praze 1 koalice ODS, TOP 09, ANO a Rezidentů 1 s tím, že je potřeba řešit problém se sdílenými elektrokoloběžkami ohrožujícími obyvatele centra metropole.
Na posledním jednání zastupitelstva Prahy 1 prosadila radniční koalice konání referenda i přes odpor opozičních zastupitelů, podle kterých je zbytečné i vzhledem k tomu, že na magistrátu je připraven návrh celoplošného zákazu sdílených elektrokoloběžek, který však v červnu na jednání městské rady nepodpořili zástupci Spolu a STAN. I přesto se nakonec po mnohahodinovém jednání počet otázek v referendu rozrostl ze dvou na sedm.
