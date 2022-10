Šéf ANO si naběhl na vidle. Senátní volby opanovala koalice Spolu. Překvapením je | E15.cz

Babiš vinu svaluje na „polistopadový kartel“, kam mimo jiné řadí zpěváky Davida Kollera a Tomáše Kluse. Pohořel také dřívější přeborník senátního klání - Starostové a nezávislí. Formace uspěla pouze v jednom z šesti obhajovaných obvodů.

Podle politologa Petra Justa z Metropolitní univerzity v Praze si Babiš „naběhl na vidle“ tím, že veškerou energii a zřejmě i většinu finančních prostředků na kampaň koncentroval do Jihlavy. Tedy do střetu kandidátky ANO Jany Nagyové obžalované v kauze Čapí hnízdo s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS). „Kdyby pozornost soustředil do obvodů, kde měli kandidáti jeho hnutí větší šance na postup, udělal by lépe,“ uvedl Just. Dodal, že ANO podcenilo například Ostravu, Olomouc nebo Kroměříž, za níž usedne v senátním křesle právnička Jana Zwyrtek Hamplová (NEZ). Ta se v poslední době ukazuje na protivládních demonstracích po boku extremistů.

Stejný důvod za propadákem Babišova uskupení vidí i senátor ODS Zdeněk Nytra, který obhájil mandát právě v Ostravě. „Tím, že Andrej Babiš strhl pozornost do Jihlavy, vlastně ochránil ostatní obvody včetně těch, kde kandidovala koalice Spolu,“ řekl.

Lídr ANO, který proti svazku Spolu spoléhal především na svou favoritku Nagyovou, porážku uznal. „Druhé kolo voleb do Senátu není úspěch hnutí ANO. Výsledek je pro nás zklamáním, naši kandidáti prohráli. Ale sedm z nich jen velice těsně,“ řekl k výsledkům. Podle Babiše se proti hnutí zmobilizovaly některé známé osobnosti. „Kdo tady bojoval za pana Vystrčila? Pan Koller z Lucie, pan Klus, pan Kalousek. Celý ten polistopadový kartel,” podotkl.

Přitom ANO vyhrálo první kolo senátních voleb se 17 postupujícími kandidáty a bylo ještě úspěšnější než v roce 2020. Tehdy mělo o tři finalisty méně. Po víkendu má hnutí v horní komoře pět křesel a může tak ustavit vlastní senátní klub. Nyní sdílí klub s oslabujícími sociálními demokraty.

ODS, která ve volbách zvítězila, získala osm mandátů. KDU-ČSL obhájila všech sedm pozic a TOP 09 vybojovala dva senátory. „Porazili jsme Andreje Babiše, jeho stočlenný tým a jeho nekonečně mnoho peněz,“ prohlásil po sečtení hlasů Vystrčil, který získal 60tiprocentní podporu.

Nagyová považuje za úspěch, že vůbec postoupila do druhého kola, kde obdržela téměř 40 procent hlasů. Její duel s Vystrčilem přilákal 38,74 procenta jihlavských voličů. Celorepubliková účast dosáhla 19,44 procenta voličů, což je přibližně dvojnásobek ve srovnání s minulým druhým kolem doplňovacích voleb do Senátu.

Vystrčil zatím nechtěl potvrdit, zda se bude znovu ucházet o funkci šéfa parlamentní komory. „Nekandidoval jsem proto, abych se stal předsedou Senátu, ale proto, abych obhájil práci, kterou jsme všichni dělali,“ řekl.

S opětovným navržením Vystrčila nicméně počítají občanští demokraté i jejich partneři. „Funkci vykonává důstojně, kvalifikovaně, s obrovskou pracovitostí. Je skvělým reprezentantem Senátu nejen u nás, ale i v zahraničí,“ uvedl premiér a předseda ODS Petr Fiala. Podobně o Vystrčilovi hovoří lídři lidovců, TOP 09 a STAN.

Vedle výrazné prohry Babišova hnutí je dalším překvapením letošních senátních voleb poměrně těsné vítězství kontroverzní Zwyrtek Hamplové nad Lucií Pluhařovou (ANO) v Kroměříži. „Děsí mě, že vyhrála žena, jež stojí na jednom pódiu s lidmi, kteří se nebojí hlásat vystoupení z EU a NATO a chtějí požádat o pomoc ruského prezidenta Vladimira Putina, válečného zločince,“ uvedla v pořadu CNN Prima News bývalá senátorka a šéfka klubu KDU-ČSL Šárka Jelínková. Její vypadnutí už z prvního kola v Kroměříži bylo bolestivou ranou pro lidovce.