Výsledky voleb do Senátu 2020: Kompletní výsledky | E15.cz

Vítěze druhého kola voleb do jedné třetiny Senátu, které se konaly 9. a 10. října 2020, budeme předběžně znát do pár hodin od uzavření volebních místností. Kompletní výsledky pak budou známy nejdříve v sobotu 10. října večer. Průběžné i finální výsledky volebního klání můžete sledovat zde.

Senátoři se volí na šet let. Volby do senátu se konají každé dva roky s tím, že se vždy volí senátoři do jedné třetiny senátu. Termín voleb vyhlašuje prezident republiky a letos bylo datum prvního kola voleb do Senátu stanoveno na 2. a 3. října 2020. Ve stejný termín se konají i volby do krajských zastupitelstev. Druhé kolo voleb do jedné třetiny Senátu se koná 9. a 10. října 2020.

Kandidáti musí získat více než 50 procent hlasů v daném volebním obvodu. V případě, že žádný z kandidátů v jednom volebním obvodu nadpoloviční většinu hlasů nezíská, koná se o týden později druhé kolo voleb. Voliči pak vybírají mezi dvěma kandidáty s nejvyšším počtem hlasů.

Výsledky voleb do třetiny Senátu 2020

Kompletní výsledky prvního kola senátních voleb budou známy nejdříve 10. října 2020 večer.



Senátní volby Předpokládané výsledky voleb STAN 8 29,63 % 0 hlasů KDU-ČSL 3 11,11 % 0 hlasů ODS 2 7,41 % 0 hlasů SEN 21 2 7,41 % 0 hlasů ODS + ST… 2 7,41 % 0 hlasů Sečteno 90 %

