Chceme jednobarevnou vládu, řekl Babiš. V programu ANO bude zestátnění ČEZ a snížení daní firmám

Opoziční hnutí ANO by chtělo mít po případném vítězství ve volbách jednobarevnou vládu s podporou všech stran, které se staví proti nynějšímu kabinetu. Vyrovnané rozpočty slibovat nebude. V pořadu Partie televize Prima CNN News to v neděli řekl předseda hnutí Andrej Babiš.

ANO podle něj volební program zveřejní 4. září. Obsahovat by měl zrušení důchodových změn, zvláštní příspěvky starším seniorům a seniorkám, zestátnění firmy ČEZ, zastavení zvyšování odvodů živnostníkům či snížení daní firmám. Peníze na to chce hnutí získat omezením šedé ekonomiky, úsporami na provozu státu či přehodnocením zakázek, upřesnil Babiš.

„My chceme jednobarevnou vládu hnutí ANO za podpory všech stran, které bojují proti této zločinecké vládě,“ uvedl Babiš. Na dotaz, zda by vládl s SPD a jeho partnery Trikolorou, Svobodnými a PRO, neodpověděl. Nevyjádřil se ani k dřívějším svým výrokům, že by v jeho vládě z těchto uskupení neseděli politici, ale odborníci.

„Z našeho pohledu potřebujeme ve volbách získat takový dvouciferný výsledek, aby za námi Andrej Babiš přišel a chtěl s námi vládu sestavit. My do vlády chceme, protože v opozici jsme už dlouhou dobu a myslím si, že máme kompetenci na to, abychom mohli vládnout této zemi,“ uvedl v debatě poslanec Jan Hrnčíř (SPD).

Hrnčíř nemá obavy, že by případná účast v Poslanecké sněmovně vedla k hádkám s případným koaličním partnerem jako na Slovensku, kde má premiér Robert Fico problémy s koaličním partnerem SNS. „My kandidujeme jako hnutí SPD a další subjekty jsme přibrali na naše kandidátky s tím, že souhlasili s prosazováním našeho programu, takže se to vyjasnilo už na začátku spolupráce. Ona není jenom před volbami, my už jsme spolupracovali před krajskými volbami a jsme si názorově blízcí,“ sdělil Hrnčíř.

„Máme určité podmínky, které budou samozřejmě součástí našeho programu, který představíme v září. Nepřekročitelnou podmínkou je třeba to, že nechceme referendum o výstupu z NATO nebo z Evropské unie,“ podotkl Aleš Juchelka (ANO).

Rušení důchodových reforem

Podle aktuálního průzkumu agentury STEM pro televizi CNN Prima News by ANO teď získalo ve Sněmovně 78 křesel, SPD by mělo 29 a Stačilo! pak devět. Stranám nynější vládní koalice Spolu by připadlo 48 mandátů a STAN pak 21. Piráti by měli 15 poslanců.

Babiš uvedl, že volební program hnutí zveřejní 4. září, aby ostatní od ANO neopisovali. Už dřív zmínil, že zrušení důchodových změn, tedy opět zastropování penzijního věku na 65 letech či rychlejší valorizace. Podle Babiše by na to bylo potřeba asi 30 miliard korun ročně. Senioři nad 80 let by podle ANO měli dostávat zvláštní příspěvky od 500 korun podle věku. Hnutí by obnovilo školkovné či slevu na manželku a manžela. Živnostníkům by zastavilo příští rok růst odvodů na hodnotě příštího roku. Firmám by snížilo daně z 21 na 19 procent. Vykoupení firmy ČEZ by přišlo podle Babiše asi na 200 miliard korun.

„Náš cíl není tady slibovat vyrovnaný rozpočet. To má málokdo, minimum zemí v Evropě to má. My nebudeme tady slibovat, že budeme mít vyrovnaný rozpočet. My potřebujeme tady investovat, nejenom do energetiky, ale do zdravotnictví, do lidí,“ uvedl šéf ANO. Podle něj by jeho vláda peníze na nové výdaje hledala v šedé ekonomice, omezení provozních výdajů státu a v přehodnocení zakázek či přeprodeji pořízených letounů F35. Obnovit chce elektronickou evidenci tržeb EET. „EET nebude účtenka, nějaké přístroje. Přemýšlíme, jak to vymyslet,“ řekl Babiš. Podle něj by se mohlo jednat o daňovou motivaci.

Babiš kritizoval zakázky resortu obrany. Z vyjádření šéfa ANO vyplývá, že by po případném nástupu jeho vláda kontrakt na pořízení letounů F35 přehodnotila. Chtěl by je přeprodat. „Samozřejmě bych to prodal Izraeli, bych vyjednával,“ uvedl lídr hnutí.

Česko by za případné vlády ANO nejspíš nedodržovalo zvýšené výdaje na obranu. Na summitu NATO se má jednat o růstu obranné sumy na pět procent HDP. „Žádných pět procent, je to nonsens,“ řekl Babiš. Podle něj Česko teď neutratí ani dosavadní dvě procenta HDP a peníze potřebuje na dálnice, rychlovlaky a pro lidi.