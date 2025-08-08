Průzkum Median: ANO i Spolu posílilo. Daří se i hnutí STAN
Sněmovní volby by v červenci vyhrálo hnutí ANO, které by podle volebního modelu agentury Median získalo 33 procent. Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) by měla 19,5 procenta hlasů, hnutí SPD s podporou dalších stran 14 procent a hnutí STAN 11 procent. Piráty s podporou Zelených by volilo 7,5 procenta voličů a hnutí Stačilo! pět procent. Pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do Sněmovny zůstali v červenci Motoristé, SOCDEM a Přísaha. Červencový volební model nezahrnuje spolupráci Stačilo! a SOCDEM, která byla oznámena během sběru dat, uvedla agentura.
Oproti červnovému volebnímu modelu si hnutí ANO polepšilo o procentní bod, koalice Spolu posílila o půl procentního bodu a preference hnutí SPD s podporou Trikolory, Svobodných a PRO se meziměsíčně nezměnily. Starostové by v červenci získali o dva procentní body více, naopak Piráti o půl procentního bodu oslabili, stejně jako hnutí Stačilo!
Motoristé by se v červenci se ziskem 4,5 procenta do Poslanecké sněmovny nedostali. Oproti červnu oslabili o jeden procentní bod. Do Sněmovny by neprošly ani SOCDEM s podporou tři procenta a Přísaha s 1,5 procenta.
Ve dvousetčlenné Sněmovně by podle propočtu Medianu získalo ANO 73 poslaneckých mandátů, Spolu 44 křesel, SPD s podporou dalších stran 31, Starostové 25, Piráti s podporou Zelených 16 a Stačilo! 11 poslanců.
Voleb do Poslanecké sněmovny by se v červenci podle svého vyjádření zúčastnilo 59 procent dotázaných, z toho 47,5 procenta určitě a dalších 11,5 procenta respondentů účast zvažovalo. Ochota zúčastnit se voleb se oproti minulému průzkumu výrazně nezměnila. Volební účast ve volbách do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021 přesáhla 65 procent. Letošní volby se uskuteční 3. a 4. října.
Průzkum se konal od 1. do 31. července, zúčastnilo se ho 1015 respondentů starších 18 let.
VIDEO: Z manželství pro všechny neustoupíme. Právo na štěstí mají mít všichni, říká předseda STAN Rakušan ve FLOW