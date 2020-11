Volby USA | Amerika vře kvůli volbám. Za protesty mohou i sociální sítě | E15.cz

Demonstrace různého rozsahu se zatím odehrály či odehrávají v Chicagu, Detroitu, Denveru, Los Angeles, Phoenixu, Minneapolisu, Portlandu, New Yorku, Filadelfii, Pittsburghu, Seattlu a Washingtonu. Do ulic vyšli jak příznivci republikánů, tak demokratů. Zatímco voliči Trumpa většinou požadují, aby bylo sčítání hlasů zastaveno, podporovatelé Joea Bidena naopak tlačí na úřady, aby nevyhlašovaly výsledek dříve, než budou všechny lístky spočítány.

„Žádám, aby všichni zachovali klid, sčítání probíhá,“ prohlásil kandidát Demokratické strany Biden. Všichni však jeho slov rozhodně neuposlechli. Například ve Phoenixu se ve středu večer shromáždilo asi 150 lidí, z nichž někteří byli ozbrojeni, před volební místností. Vykřikovali: „Zastavte krádež!“ Protestu se zúčastnil také republikánský poslanec za Arizonu Paul Gosar. „Neušli jsme tak dlouhou cestu a nebojovali tvrdě, abychom si teď nechali ukrást volby,“ napsal politik těsně před tím na svůj Twitter.

V Minneapolisu, který zažil ostré pouliční nepokoje již po květnovém úmrtí Afroameričana George Floyda při policejním zásahu, se sešli Bidenovi příznivci a také jedinci protestující proti rasismu a policejnímu násilí. Několik set demonstrantů zablokovalo provoz na místní dálnici než dav rozehnali policisté.

Na Manhattanu se původně odehrávala poklidná demonstrace za rasovou rovnost a sečtení všech hlasů. Protestující ovšem napadla jiná skupina a incident vyústil v nejméně dvacet zatčení. Ve Filadelfii zase bezpečnostní složky zadržely dva muže podezřelé z přípravy útoku na kongresové centrum, kde probíhá sčítání hlasů.

Násilnosti propukly rovněž v Portlandu, kde tři stovky protitrumpovských demonstrantů rozbíjely výlohy a páchaly výtržnosti. Policie jich jedenáct zatkla a demokratická guvernérka Oregonu Kate Brownová prodloužila ve státě nouzový stav do pátku.

Na nebezpečí pouličních nepokojů upozorňovali týdny dopředu američtí experti na extremismus. Mnoho násilných demonstrací bylo zorganizováno prostřednictvím sociálních sítí. To vrhá negativní světlo na společnosti jako je Facebook, které se před volbami zavázaly, že budou tyto nešvary nekompromisně potírat. Například protest v Detroitu byl svolán přes facebookovou skupinu Stand Up Michigan to Unlock Michigan (Povstaň Michigane, k odemčení Michiganu). On-line skupina měla 79 tisíc členů.

Facebook sice skupinu a její stránku zablokoval, ale až poté, co se akce uskutečnila a vyšla o ní zpráva v televizi NBC News. Jiná facebooková skupina Stop the Steal (Zastavte krádež) stihla do čtvrtečního odpoledne nasbírat stovky tisíc fanoušků, než ji provozovatel platformy smazal. Někteří členové skupiny vyzývali k rozpoutání občanské války, neboť tyto volby jsou podle nich podvod.

Profesor Joe Lowndes z Oregonské univerzity specializovaný na pravicový extremismus si všímá, že na rozdíl od protestů na Floridě v roce 2000, které měly za cíl zastavit přepočítávání hlasů pro kandidáty George W. Bushe a Ala Gorea, letos žádná spolupráce mezi protrumpovskými demonstranty a Republikánskou stranou není patrná. Proto lze podle něho v příštích dnech očekávat „ještě více šílenství“.

Už jen několik posledních států ještě nevyhlásilo výsledky hlasování. Joe Bidenovi k celkovému vítězství schází jen šest z 270 volitelů. Trump se ovšem v případě prohry hodlá bránit u Nejvyššího soudu.