Prezident Trump předčasně ukončil televizní rozhovor. Moderátorce slíbil odvetu | E15.cz

Trump na twitteru kritizoval rozhovor s moderátorkou Lesley Stahlovou jako „podvod“ a „předpojatost“. Pohrozil také, že rozhovor zveřejní sám ještě před tím, než jej má CBS oficiálně vysílat tuto neděli v rámci předvolebního speciálu pořadu „60 Minutes“ (60 Minut). Podle zdroje deníku byla důvodem ukončení rozhovoru Trumpova nespokojenost s otázkami moderátorky.

Současný nájemník Bílého domu napsal na Twitteru o „příšerném zásahu“ do voleb 3. listopadu. Na následném volebním mítinku v pensylvánském městě Erie podle deníku The New York Times (NYT) nepřímo televizi CBS vyhrožoval. „Budete koukat, co s '60 Minutami' uděláme, bude to pecka,“ řekl před nadšenými přívrženci. „Lesley Stahlová z toho nebude mít radost,“ dodal.

I am pleased to inform you that, for the sake of accuracy in reporting, I am considering posting my interview with Lesley Stahl of 60 Minutes, PRIOR TO AIRTIME! This will be done so that everybody can get a glimpse of what a FAKE and BIASED interview is all about...