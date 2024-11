Volby rozhodne účast, tvrdí Trumpovi poradci

Poslední hodiny volebního klání se zúží na jedinou otázku: jak velká bude volební účast. Serveru CNN to řekli hlavní poradci republikánského kandidáta Donalda Trumpa, kteří tvrdí, že jsou „optimističtí“ ohledně toho, jak se exprezidentovi dnes povede.

„Cítíme, že jsme nyní v pozici, kdy pokud lidé, o kterých si myslíme, že přijdou k volbám, přijdou kvůli Trumpovi, pak by měl vyhrát. Takže jde o to, abychom toho dosáhli. Je to těsné. Je to opravdu těsné,“ řekl CNN jeden z Trumpových poradců. „Nerad bych, aby to znělo tak směšně ... ale k tomu to opravdu směřuje a je to jediná věc, na kterou se teď soustředíme," dodal.