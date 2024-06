O víkendu proběhly ve státech Evropské unie volby do Evropského parlamentu 2024. Na výsledky voleb jsme čekali tentokrát déle. Občané států Evropské unie hlasovali v různých termínech od pátku do neděle. Volební výsledky se proto zveřejňují až po uzavření posledních volebních místností. Jak vypadá volební mapa ČR? Jak se hlasovalo do Evropského parlamentu v regionech?