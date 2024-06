Volby do Evropského parlamentu nebo jinak také eurovolby probíhají v zemích EU od 6. do 9. června. V Česku se do europarlamentu volí v pátek a v sobotu. Volební lístky má ve volbách do Evropského parlamentu v ČR třicet politických subjektů. Volební místnosti se na našem území zavřou v sobotu ve 14:00, kdy u nás hlasování končí. Volební výsledky eurovoleb se však dozvíme až v neděli v noci. Novinky, sčítání hlasů a aktuální dění z evropských voleb sledujeme v našem online zpravodajství.