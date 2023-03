Pražská burza a index PX. Jak si vedou akcie na domácím parketu | e15.cz

Index PX a aktuální hodnota

Historicky nejvyšších hodnot dosahoval index PX v roce 2007. Následoval ale prudký propad v důsledku globální ekonomické krize. Podobně dramatický byl i pokles kvůli koronavirovému šoku v březnu 2020. I díky mimořádně rozvolněné politice centrálních bank ale domácí burza své tehdejší ztráty rychle smazala.

Pražská burza: shrnutí posledního obchodního dne

Pražská burza v závěru týdne mírně oslabila. Index PX klesl o 0,08 procenta na 1317,55 bodu. Do červených čísel ho stáhly hlavně akcie rakouských finančních titulů Erste Bank a pojišťovny VIG. Dařilo se naopak Komerční bance, Monetě nebo energetické společnosti ČEZ. Za celý týden skončil index PX ve ztrátě 4,26 procenta, obchodování ovlivnila nejistota v bankovním sektoru.

Západoevropské burzy zahajovaly dnešní seanci v kladném teritoriu poté, co se ve čtvrtek velké americké banky dohodly na podpůrném programu pro First Republic Bank. „Nicméně pozitivní sentiment postupně slábnul a v odpoledních hodinách se většina evropských indexů překlopila do záporného teritoria,“ uvedl makléř Fio banky Josef Dudek. Pražská burza se během dne dostala i do zisku 1,3 procenta, nakonec ale zavřela v mírné ztrátě.

Aktivita na trhu byla vysoká. Celkový objem obchodů přesáhl 1,7 miliardy korun. „Jedna miliarda byla zobchodována v závěrečné aukci v souvislosti s tím, že od pondělí vstupuje v platnost nová báze indexu PX,“ podotkl Dudek.

Více než miliardu z celkového objemu obchodů obstaraly akcie ČEZ, které posílily o 1,08 procenta na 1026 korun. Moneta Money Bank si polepšila o 1,59 procenta na 83 korun a Komerční banka o 1,4 procenta na 690,50 Kč. Nejúspěšnějším titulem dne se stal lékárenský řetězec Pilulka, jehož cenné papíry přidaly 4,84 procenta na 650 korun.

Naopak nejhůře dopadla pojišťovna VIG, když odepsala 3,26 procenta na 564 korun. Erste Bank odevzdala 1,66 procenta na 713 korun. Ve ztrátě skončily také akcie tabákové společnosti Philip Morris ČR a nápojářské Kofoly.

Index PX a jeho báze*

Avast

Původně česká kyberbezpečnostní společnost na pražské burze skončí. Důvodem je její převzetí ze strany americké společnosti NortonLifeLock. Spojení ji má vyjít na asi 190 miliard korun.

Česká zbrojovka Group

Uherskobrodský holding na sebe upozornil investory zejména převzetím americké firmy Colt Holding Company.

ČEZ

Energetická společnost se 70procentním podílem státu. Investoři očekávají relativně vysoké dividendy kvůli prudce se zvyšujícím cenám elektřiny.

Erste Group Bank

Rakouská bankovní skupina působící mimo jiné v Česku prostřednictvím České spořitelny. Investoři doufají, že případné zvyšování úrokových sazeb v eurozóně i Česku pomůže finančním výsledkům skupiny.

Kofola ČeskoSlovensko

V roce 2021 založená nápojářská skupina navazuje mimo jiné na předrevoluční popularitu nápoje Kofola.

Komerční banka

Dceřiná společnost francouzské finanční skupiny Société Générale.

Moneta Money Bank

Čtvrtá největší banka v Česku patří k nejvýnosnějším titulům na pražské burze. Byznys Monety však chce převzít skupiny PPF.

Philip Morris ČR

Dceřiná firma Philip Morris International stále více sází na svůj produkt nahřívaného tabáku. Jde údajně o méně škodlivou variantu kouření.

Photon Energy

Solární společnost byla zařazena do indexu PX 22. března 2021.

Stock Spirits Group

Britský výrobce destilátů působí kromě Česka i v Polsku, Itálii či na Slovensku.

Vienna Insurance Group

Vídeňská pojišťovací skupina patří k největším ve střední a východní Evropě.

*K 20. září 2021