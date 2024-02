Roční dálniční známka od března zdraží. Řidiči tak mají poslední týden na to, si koupit roční kupón za 1500 korun. Už od března zaplatí 2300 korun. Podle ministra dopravy Martina Kupky zvýšení odpovídá inflaci za 10 let, tedy za dobu, za kterou se cena nezvyšovala. Prodeje se za poslední měsíc zvýšily, protože motoristé využívají poslední šance, kdy si mohou známku koupit za méně peněz.

„Národní ekonomická rada vlády navrhla ve svých doporučeních zdražit dálniční známku z 1 500 korun na 3 000. Vláda se nakonec rozhodla od března 2024 zvýšit cenu roční známky na 2 300 korun, což odpovídá inflaci za deset let, kdy se poplatek neměnil,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka. „Veškeré peníze z dálničních známek vracíme do výstavby a údržby dálnic,” slíbil.

Už v prosinci se kvůli plánované změně zvýšil počet prodaných známek. Podle zákona šlo ještě v té době odložit dobu začátku platnosti známky až o 90 dní. To znamená, že známka koupená v prosinci může začít platit až od dubna 2024, tím pádem si kupující může další známku, která už bude dražší, koupit až na konci března roku 2025. Státní podnik Cendis, který prodej dálničních známek spravuje, zaznamenal v prosinci více než dvojnásobný meziroční nárůst ze 163 200 na 354 173 prodaných ročních elektronických dálničních známek. Od 1. ledna byla s novelou zákona o pozemních komunikacích doba odložení platnosti snížena z 90 na 30 dní.

„Pokud by docházelo k postupnému nárůstu ceny dálniční známky podle inflace tak, jak je tomu v jiných státech, tak by dnes dálniční známka stála přes 2500 korun. My jsme se snažili najít přijatelnou výši ceny dálničních známek. Zároveň se ale letos otevře rekordní množství nových dálnic,“ zdůvodnil zdražení Kupka.

V únoru už vzrůst počtu kupujících nebyl tak markantní, ale i tak státní společnost zaznamenala meziroční nárůst o 2748. Podle mluvčí podniku Cendis Radky Nastoupilové se souvislost vyššího prodeje a zdražení roční dálniční známky nedá prokázat.Předčasný nákup roční dálniční známky do konce února se kvůli možnosti odložení platnosti o 30 dnů vyplatí těm, kterým platnost známky skončí v březnu.

Při přepočtu ceny ročního kuponu na den se předčasný nákup známky pro auta se spalovacím motorem poslední den v únoru s odložením platnosti vyplatí v různé míře všem s končící platností známky do začátku srpna. Cena stávající roční známky vychází na zhruba čtyři koruny na den, od 1. března to bude přibližně šest korun na den.

Přibude jednodenní dálniční známka

Aktuálně podle vládního nařízení stojí roční dálniční známka 1500 korun, třicetidenní 440 korun a desetidenní 310 korun. Od 1. března se oficiální cena zvýší na 2300 korun za roční dálniční známku, třicetidenní a desetidenní známky se naopak sníží na 430 a 270 korun. Přibude jednodenní dálniční známka za 200 korun.

Vozy s pohonem na biometan nebo zemní plyn budou od 1. března platit cenu známek se stávající slevou 50 procent. Pro hybridní vozidla bude platit 75procentní sleva. Elektromobily a vozy s vodíkovým pohonem jsou pořád osvobozeny od poplatků, nicméně podle dnešního vyjádření ministra dopravy Martina Kupky (ODS) by se do budoucna tato úleva měla snížit.

Kupka dnes při návštěvě Františkových Lázní na Chebsku také řekl, že zdražení roční známky o více než polovinu bylo nevyhnutelné. Česko totiž deset let nezvyšovalo cenu roční dálniční známky o inflaci. V budoucnu by se cena dálničních známek měla zvyšovat v závislosti na inflaci, dodal.

Zdražení dálniční známky | Ministerstvo dopravy

Zájmu o dálniční známky využívají přeprodejci

Zvýšeného zájmu o dálniční známky využívají také neautorizovaní prodejci. Lidé se v posledních dnech obracejí na ministerstvo dopravy a Českou obchodní inspekci (ČOI) kvůli některým webům, které nabízejí dražší dálniční známky, než stanovuje vládní nařízení. Ministr dopravy Martin Kupka k nákupu známek doporučuje oficiální webové stránky, pobočky České pošty nebo čerpací stanice EuroOil.

Zákon však přeprodejcům dovoluje známku prodávat za vyšší cenu. Jejich povinností je jen informovat spotřebitele o ceně známky, o ceně, kterou si účtuje za poskytnutí služby a o celkové ceně. Kupující si známku mohou koupit kdekoli, jak za zákonem stanovenou cenu v oficiálním prodeji, tak za vyšší cenu u jiných prodejců.

„Vždy by však měl být informován o ceně samotné dálniční známky, ceně služby a podmínkách, za kterých je mu elektronická dálniční známka včetně služby nabízena,“ uvedl ředitel ČOI Jan Štěpánek.