Co je recese v ekonomice: Význam, definice a co znamená pro Česko | E15.cz

Pokles ekonomické aktivity je nedílnou součástí hospodářského cyklu. Ať se nám to líbí, nebo ne, jednou za čas se zkrátka objeví. Otázkou vždy zůstává, kdy a na jak dlouho to bude. A také v jakém rozsahu. O hrozící ekonomické recesi mluvili analytici ještě před vypuknutím pandemie nebo války na Ukrajině. Právě události posledních měsíců a let ovšem ekonomikám mnoha zemí zrovna nepřidaly. Česko tak stojí na prahu ekonomické recese – tedy alespoň podle její technické definice.