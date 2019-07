Airbnb chce obnovit zamrzlé jednání s Prahou | E15.cz

„Jsme si vědomi, že naše diskuze nebyly vždy snadné, ale jsem přesvědčen, že můžeme najít praktické řešení pro všechny zúčastněné strany,“ napsal generální manažer Airbnb pro severní, střední a východní Evropu Hadi Moussa v dopise, který má deník E15 k dispozici.

Předchozí jednání mezi platformou a městem zkrachovala. Airbnb sice nabídlo, že bude dobrovolně odvádět za všechny své klienty v hlavním městě ubytovací poplatky, ale odmítlo poskytnout jejich osobní údaje. „Městské části ale fakticky nemohou tyto poplatky přijmout, protože by nevěděly, za koho byly placeny,“ řekla radní Hana Marvanová (STAN), která za Prahu vedla jednání s Airbnb.

„Tyto peníze by musely radnice držet na zvláštním účtu, a pokud by se po šesti letech nepřišlo na to, od koho byly, propadly by do státního rozpočtu,“ dodala. Podle Marvanové v současnosti neplatí poplatky Praze až několik tisíc hostitelů, hlavní město by přitom podle výpočtů ubytovací platformy mohlo od všech pražských hostitelů na Airbnb získat až 160 milionů korun.

Moussa nyní nabízí variantu, že by Airbnb vybírala a odváděla poplatky za hostitele, ti by si potom stáhli na webu dokument, kterým by u úřadů prokázali, kolik peněz za ně Airbnb odvedla. „Tím se vyřeší potřeba města spojit poplatky za ubytování s konkrétními ubytovateli,“ dodal Moussa.

Ministerstvo financí podle mluvčí Anny Fuksové připustilo, že by teoreticky bylo možné tímto způsobem platby identifikovat, přijatelnější by však podle mluvčí byla jednoznačná identifikace plateb přímo ze strany Airbnb.

Vedení Prahy se chce k nabídce vyjádřit až příští týden. Podle Marvanové by bylo ale nejlepší, kdyby Airbnb odváděla poplatky od hostitelů, kteří budou ochotni své údaje poskytnout. To však podle firmy odporuje evropské směrnici o ochraně osobních údajů. „To jsou výmluvy. My mluvíme o případech, kdy by klienti dali souhlas s poskytováním osobních údajů. Z hlediska GDPR to pak není problém,“ řekla Marvanová.