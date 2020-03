Koronavirus hraje vládě do karet, zastíní jiné problémy (analýza) | E15.cz

Pokud doposud platilo, že volební preference jsou zabetonované, může se to změnit. Velmi rychle a velmi radikálně. Paradoxně nikoliv v neprospěch vládních stran, tedy především hnutí ANO, jak by to bylo jinak logické. Ekonomika i bez dopadů koronaviru zpomaluje, premiér s sebou jako balvan vláčí své dotační a jiné kauzy. Svůj akční potenciál vláda vyčerpala, zbývá po ní více slibů než skutků. Nebylo by tedy překvapivé, pokud by se z voličské obce ozvalo volání po změně.

Důležité samozřejmě bude, jaké dopady na ekonomiku nynější krize bude mít. „Odhady efektu, které čtu, jsou v rámci desetin procenta, tak do procenta ročního HDP pro nejvíce zasažené země. Takže by, samozřejmě za předpokladu zvládnutí situace a při stávajících nejistotách, nemělo jít o nic skutečně fatálního,“ předpovídá Miroslav Singer, bývalý guvernér ČNB a nynější ředitel institucionálních vztahů a hlavní ekonom společnosti Generali CEE Holding.

Výhodou může být, že česká ekonomika stojí na pevných základech. „Jsme připraveni dobře. Poměr dluhu k HDP se snížil z už tak bezpečné úrovně na ještě bezpečnější,“ dodává Singer. A upozorňuje, že na krize tohoto typu není lehké se připravovat. A co se dá dělat? Držet dlouhodobě nízkou zadluženost, mít dostatek rezerv v cizích měnách a v neposlední řadě být připraven na bezpečnostní hrozby. Krátkodobě pak není problémem ani rozpočtový deficit, byť doposud k němu nebyly důvody.

Ekonomické dopady se ale mohou protnout s těmi politickými. „Epidemie koronaviru bude patrně mít závažné důsledky pro ekonomiku i pro státní rozpočet. Přímé i nepřímé dopady a nutnost je řešit mohou způsobit jeho velký schodek,“ říká politolog Josef Mlejnek jr.

„Negativní politické důsledky může přinést především případná nutnost rozpočtových škrtů, omezení sociálních programů apod. Bez ohledu na to, jakou fiskální politiku vláda dosud prováděla, ji to nejspíše vystaví velmi nepříjemné situaci. Čili nemůže ani sázet na to, že by díky koronaviru mohla něco maskovat,“ dodává.

Záležet tedy bude na tom, jak současná vláda – a hlavně hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem – koronavirovou krizi zvládne.

A především: jak ji dokáže zúročit. Pokud si to sama nepokazí, paradoxně jí hraje spousta věcí do karet. Naopak její oponenti se mohou dostat do ještě větší nevýhody.

Jednak je to zmíněná ekonomika. Dopady koronavirové krize mohou překrýt reálné problémy a zastřít neodpovědné chování vlády v minulých letech. Myšleno je nedostatečné investování a zbytečné utrácení, které se projevilo v růstu mandatorních výdajů, to vše v době ekonomického růstu. Nyní se dá leccos svést na jediného viníka – COVID-19.

Dále je tu mediální náskok. Je to vláda, a především premiér Babiš, kdo za krizové situace, jako je tato, ovládá mediální prostor. Je to on a několik vyvolených, kteří se objeví po jeho boku na tiskových konferencích, kdo všechno řeší, na kom leží břímě celého problému. Opozice je ještě více vytlačena, navíc to pro ni není lehké.

Na jednu stranu má možnost pro kritizování vládních přešlapů – od váznoucí distribuce respirátorů po prvotně trochu zmatečná opatření. Na druhou stranu ale musí být s kritikou opatrná, protože jinak to může působit jako politické parazitování na nynější krizi.

Premiéru Babišovi tak stačí pokračovat ve způsobu vládnutí, který praktikoval doposud. Když udělá chybu, tak to přebije tím, že ji napraví a ukáže, kdo tu skutečně rozhoduje. Což na pozadí nynější koronavirové situace funguje ještě lépe. Bude zajímavé sledovat, co to udělá s jeho podporou. Nebylo by vůbec překvapením, pokud by se průzkumy veřejného mínění konečně rozpohybovaly. A vyloučit bohužel nelze ani to, že hnutí ANO půjde nahoru, a to dramaticky. Třeba přes 40 procent, což by mohlo znamenat i jednobarevnou vládu. Nemá cenu přeceňovat hlas ulice, ale na druhou stranu by nebylo dobré vox populi ignorovat. Jako výmluvná může působit věta odposlechnutá o víkendu v pražských Dejvicích: „Babiš je sice takový, jaký je, ale aspoň to tu někdo řídí."