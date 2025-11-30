Antimonopolní úřad prověřuje zakázky Pražských služeb pro firmu Japos-Stav
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) prověřuje obchodní vztah Pražských služeb a stavební firmy Japos-Stav. Podle informací serveru iROZHLAS.cz se zabývá podezřením na nezákonné zadávání zakázek. Pražské služby pochybení odmítají, uvedl dnes server.
V listopadu 2021 uzavřely Pražské služby s firmou Japos-Stav rámcovou smlouvu za 70 milionů korun, na základě tohoto kontraktu si městská společnost objednává různé stavební úkony. Podle serveru ÚOHS prověřuje podezření, že Pražské služby firmu Japos-Stav neoprávněně zvýhodňují. V rámci kontraktu jí zadávaly některé zakázky napřímo, bez výběrového řízení. Server upozornil, že před uzavřením rámcové smlouvy vybudovala firma Japos-Stav řediteli Pražských služeb Patriku Romanovi apartmán v Chorvatsku a rekonstruovala jeho vilu v Liberci.
„Úřad pro ochranu hospodářské soutěže obdržel v této věci podnět, který nyní prošetřuje. V rámci šetření si úřad vyžádal od společnosti Pražské služby některé podklady a dokumenty. K uvedenému případu nemohu nyní sdělit více podrobností,“ řekl redakci mluvčí úřadu Martin Švanda.
Pražské služby s úřadem při vyšetřování spolupracují. "Pražské služby poskytly ÚOHS veškeré požadované dokumenty a plně vyhověly všem žádostem úřadu," uvedl mluvčí firmy Alexandr Komarnický. Pochybení odmítají.
Pražské služby mají na starosti svoz a zpracování odpadu zhruba pro dvě třetiny metropole, od příštího roku by s novou smlouvu s městem měly postupně převzít i zbylou část služeb, kterou nyní zajišťují firmy AVE, Ipodec a Komwag. Firma má na starosti i údržbu komunikací či provoz spalovny v Malešicích. Od roku 2018 je jediným vlastníkem PSAS Praha. Loni firma, která zaměstnává asi 2000 lidí, vykázala čistý zisk zhruba 386 milionů korun, což znamenalo meziroční pokles asi o 19,5 milionu.