Babiš chce státní továrnu na modulární byty. Stát by neměl stavět, oponuje Praha | E15.cz

„Představte si, že obec nutně potřebuje nové byty. Co nejrychleji a co nejlevněji, samozřejmě. Jediné, co musí udělat, je vylít betonovou desku na pozemku. A stát pak už všechno zařídí,“ popisuje premiér svou vizi v knize Sdílejte, než to zakážou, kterou vydal v rámci předvolební kampaně. „Stát bude mít totiž fabriku na byty. Bude vyrábět rovnou hotové moduly. Kuchyně, obývák, koupelna, ložnice,“ píše dále. Plně vybavené byty pak jeřáb na místě seskládá jako lego do bytového domu.

Modulární bydlení rozšířené hlavně ve Skandinávii je skutečně levnější, zkušenosti z trhu však napovídají, že byty budou sotva stát jen šestnáct tisíc korun za metr čtvereční, pokud je stát nebo obec nebudou výrazně dotovat. Například původem severští developeři YIT a Skanska Reality, kteří v Česku chystají pilotní bytové projekty využívající prefabrikáty, odhadují úsporu v desítkách procent.

Konkrétně podle loňských propočtů Skansky vyjdou stavební náklady zhruba o dvacet procent levněji než u běžných novostaveb. Jak ovšem připomíná mluvčí firmy Renata Vildomcová, ceny stavebních materiálů letos výrazně podražily. Týká se to hlavně dřeva, které je důležitou součástí prefabrikátů u konceptu bytových domů Livo, jehož pilotní projekt nyní Skanska Reality připravuje v Loděnici u Berouna.

Budoucnost v modulárním bydlení vidí Praha, byť jen jako doplňkovou výstavbu. Prefabrikáty jsou totiž vhodné jen pro malé byty, nikoliv pro velké rodiny, nejdou k nim za rozumnou cenu postavit podzemní garáže, navíc se nehodí do klasické městské struktury.

„Smysl dávají hlavně na pozemcích, kde výstavba začne až za několik desítek let, nebo na pozemcích, které nejsou napojeny na zástavbu města,“ říká mluvčí Institutu plánování a rozvoje Marek Vácha, podle kterého pražský institut začal už dříve prověřovat možnosti výstavby modulárních domů.

Vácha nicméně pochybuje o smyslu vytvoření státní továrny na výrobu prefabrikátů. „Stát sám o sobě by se výstavbě veřejného bydlení věnovat neměl, protože nemá detailní znalost o městech a potřebách jejich obyvatel,“ řekl s tím, že vláda by se měla spíše věnovat úpravě legislativy tak, aby výstavbu podpořila. Zároveň by obce uvítaly finanční podporu a dotace na veřejnou bytovou výstavbu.