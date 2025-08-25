Blackout připravil podniky až o 90 milionů korun. Nejvíce tratily Liberecko a Ústecko
Červencový výpadek elektřiny zasáhl v Česku milion odběratelů a pro podnikatele znamenal výrazné ztráty. Vyplývá to z údajů pokladního systému Dotykačka pro ČTK. Výpadek nejvíce zasáhl restaurace a další podniky v Ústeckém a Libereckém kraji. Ve srovnání s běžnými pátky způsobil výpadek v těchto dvou krajích zhruba čtvrtinový pokles celodenních tržeb, pokles pocítily i pražské provozovny. Nejcitelnější dopad měly odstávky během obědové špičky. Podnikatelské organizace varují, že podobné výpadky mohou být pro část podniků existenční, vláda ale kompenzace zatím neplánuje.
Největší propad tržeb, o 28 procent, zaznamenaly podniky v Libereckém kraji, následuje Ústecký kraj s propadem o 22 procent. „Bezmála 13 procentní pokles tržeb pocítily i pražské podniky, ve Středočeském kraji klesly tržby o necelou desetinu," uvedl ředitel tržního a datového výzkumu Dotykačky Vladimír Sirotek. O sedm procent nižší tržby měly také podniky v Karlovarském kraji, v kraji Olomouckém se jednalo o propad o čtyři procenta.
Výrazný propad podle Sirotka souvisí zejména s tím, že výpadek zasáhl restaurace mezi 11:50 až 14:50, tedy v čase obědů. V některých oblastech trval až do podvečerních hodin.
„Vlivem výpadku v postižených krajích zcela chyběl typický páteční obědový vrchol tržeb. Ačkoli pokladny mohly jet v některých provozovnách na záložní zdroj, takže mohly markovat i při výpadku, případně mohly domarkovat obědové tržby později, pro většinu provozů byl výpadek paralyzující," dodal Sirotek. Podnikům například nefungovala světla, elektřina v kuchyních, ohřívače nebo další elektrická zařízení.
Výpadek elektrického proudu ze 4. července postihl v Česku asi milion odběratelů z celkového počtu 6,3 milionu odběrných míst. Výpadek postihl některá města či regiony Středočeského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého a Olomouckého kraje a zejména pravobřežní část Prahy. Způsobil ho přetržený kabel.
Kompenzace se nechystají
Podnikatelské organizace už dříve v reakci na škody v gastronomii požádaly o návrh kompenzačních opatření a chtěly, aby se vláda více zajímala o škody v postiženém sektoru. Požadovaly také systémové řešení prevence podobných výpadků v budoucnu, včetně zlepšení komunikace s postiženými podnikateli. Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček z hnutí STAN několik dní po výpadku řekl, že kompenzace pro firmy, které utrpěly ztráty kvůli výpadku elektřiny, nejsou na stole.
Luboš Kastner z Hospodářské komory následně ve svém vyjádření uvedl, že výpadek bylo nutné využít k upozornění na významné společenské náklady podobných případů, které mohou být pro mnohé podnikatele existenční. „Blackout v důsledku podfinancované infrastruktury neznamená jen stojící tramvaje a uvízlé lidi ve výtazích. Podnikatelé živí tento stát, ale jsou v posledních letech otloukánkem. Až podnikatelé přestanou v Česku podnikat, ekonomika se zastaví. Proto jsme jako zástupci upozornili i na nutnost debyrokratizovat podnikání v České republice a nutnost ulevit poctivým podnikatelům," uvedl už dříve Kastner.