Od října přitvrdí podmínky pro nárok na dřívější odchod z pracovní fáze života. Místo stávajících 35 let budou muset lidé odpracovat alespoň 40 roků, aby mohli předčasnou penzi čerpat. Některé náhradní doby pojištění, jako je doba studia, se navíc do této lhůty budou nově započítávat jen z osmdesáti procent. Cílem vlády je ještě více snížit počet těch, kteří vstoupí do důchodového systému před řádným termínem.

„Je nutné omezit vysoký počet odchodů do předčasného důchodu a zajistit, aby tato možnost byla využívána pouze ve specifických situacích, nikoli jako běžná volba,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Lidé, kteří od příštího měsíce nedoloží, že čtyřicet let odváděli jako zaměstnanci nebo podnikatelé sociální pojištění, budou muset čekat na dosažení běžného důchodového věku. Pokud někdo odváděl pojistné například 38 let, má ještě dva týdny na to, aby využil nynějších pravidel. Musí se ale smířit s tím, že při pravidelné lednové valorizaci se mu už nebude zvyšovat zásluhová část penze jako kdysi, ale pouze základní výměra.

Stát řeší masivní vlny žádostí o předčasné důchody

To jsou další zpřísnění, některá už začala platit. Třeba do loňského října bylo možné odejít do předčasné penze pět let před řádným termínem, pak se strop snížil na tři roky.

Stát reaguje na masivní vlny žádostí o předčasné důchody z minulých let, které vyvolalo několik mimořádných zvýšení penzí zapříčiněných vysokou inflací. „Podíl starobních důchodců a důchodkyň v předčasné penzi postupně roste. Za poslední dvě desetiletí se zdvojnásobil,“ uvádí k aktuálním číslům Česká správa sociálního zabezpečení.

V polovině roku bylo v předčasném důchodu 754,4 tisíce mužů a žen, což je zhruba třetina z celkových 2,37 milionu starobních penzistů. Ještě v roce 2000 pobíralo předčasný důchod 176 tisíc lidí, tehdy to byla desetina všech seniorů.

Údaje ČSSZ jasně ukazují, že po zásahu vlády začala čísla padat. Zatímco loni v květnu nebo v červnu vyřizovala správa až 12 tisíc žádostí o předčasnou penzi měsíčně, letos ve stejném období jich bylo kolem sedmi set.

Trh práce v oslabení

Jakkoliv se schodkovému důchodovému systém ulevilo a nadále uleví, má to svá úskalí. Je to například zdravotní stav, který lidem neumožňuje pracovat, nebo rostoucí trend chodit do důchodu už kolem šedesátky.

Šéfka Rady seniorů Lenka Desatová zmiňuje další slabá místa. „Za situace, kdy je na trhu práce málo lidí, chápu snahu státu udržet tam každého. Na druhou stranu ale ministerstvo práce nepočítá s tím, co nastane v případě větší krize a s ní spojené nezaměstnanosti. Pro mnoho starších lidí byl totiž předčasný důchod únikem před dlouhodobým pobytem na úřadu práce,“ připomněla Desatová. „Navíc do předčasné penze chodí hodně lidí, kteří pečují o blízkou osobu a řeší tak výpadek příjmů,“ dodala.

Na druhé straně ale platí, že s předčasným důchodem je spojeno jeho trvalé, doživotní snížení. A čím dříve před řádným termínem lidé tento krok učiní, tím je pokles citelnější. Průměrná běžná starobní penze činila letos v březnu podle ČSSZ přes 20 600 korun, předčasná 19 tisíc. Mužský řádný důchod v průměru dosáhl 21 900 korun, předčasný 20 200 korun. Běžná ženská penze byla v průměru 19 450 korun, předčasná 17 850 korun.

Podle navrhované důchodové reformy by ale od roku 2026 mohlo být krácení nižší pro ty, kteří hradí pojistné nadprůměrně dlouhou dobu. Pokud dosáhne alespoň 45 let, zkrátí se těmto lidem penze za každých 90 dnů „předčasnostiI“ o 0,75 procenta výpočtového základu, tedy jen o polovinu.