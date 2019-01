ČNB loni trestala častěji, ale pokuty byly nižší | E15.cz

Firma: PIP Benefits

Branže: investice

Částka: 5,0

Důvod: Firma poskytovala investiční služby, aniž by kdykoli v historii získala jakoukoli licenci od České národní banky. Od více než stovky klientů vybrala přes 110 milionů korun, aktuálně je v úpadku. Do kauzy se už před udělením pokuty loni vložily policie a krajské státní zastupitelství Firma: Fincentrum

Branže: finanční poradenství

Částka: 1,8

Důvod: Fincentrum nenahrávalo a neuchovávalo komunikaci poradců s klienty při zprostředkování investic a důchodového a doplňkového penzijního spoření. Člen vedení Martin Nejedlý byl navíc finančně propojen s emitentem jednoho z investičních nástrojů, které Fincentrum nabízelo svým klientům. Firma: Chequepoint

Branže: směnárenství

Částka: 1,2

Důvod: Firma přišla o povolení k činnosti směnárníka společnosti Chequepoint. Důvodem bylo opakované porušování zákonných povinností, které se vztahují k provádění směnárenské činnosti. Za jedno euro nabízela v některých pobočkách v centru Prahy namísto běžných 25 korun o deset korun méně. Firma: The Goldman Sachs Group

Branže: bankovnictví

Částka: 1,0

Důvod: Legendární americká banka nesplnila informační povinnost při obchodování s českými akciemi. Konkrétně šlo o akcie banky Moneta, u které Goldman Sachs regulátorovi neoznámil překročení jednoprocentního vlastnického podílu, jak ukládá česká legislativa. Firma: Cyrrus

Branže: investice

Částka: 1,0

Důvod: Tuzemský obchodník s cennými papíry podle regulátora porušil při své činnosti princip obezřetnosti, když za zády svých klientů obchodoval na vlastní účet s jejich akciemi. Na svůj účet měl převést akcie z 61 klientských účtů, a to bez možnosti, aby o obchodu mohli klienti rozhodnout.