Červenec je pro Ostravu synonymem festivalů. Po desátém ročníku Beats for Love, který proběhl na začátku měsíce, přijíždí do moravskoslezské metropole desítky tisíc fanoušků předních českých i zahraničních interpretů na hudební festival Colours of Ostrava. A s nimi i očekávané tržby v hotelech a restauracích.

Ostravské podniky a restaurace kvůli červencovým festivalům čelí velkým náporům zákazníků, většina z nich proto dočasně zaměstnala další brigádníky. „Máme to posílené, je nás teď tady mnohem víc,“ popisuje servírka v kavárně a pražírně CØKAFE přímo ve festivalovém areálu v Dolních Vítkovicích. Totéž říká majitelka restaurace Loděnice u břehu řeky Ostravice Marie Kudelová: „Už předtím jsme se připravili na Beats for Love, kromě posílení týmu jsme měli i větší zásoby.“ Během zmíněného tanečního festivalu na začátku července obsluhovalo hosty v Loděnici kolem pěti lidí a restaurace měla plný vnitřní prostor, terasu i prostor kolem venkovního stánku.

Na nával hostů se podobně přichystala také restaurace La Petite Conversation v centru Moravské Ostravy, která kromě otevírací doby rozšířila také nabídku jídel. „Máme o dvě snídaně a tři hlavní chody více,“ počítá majitel restaurace David Girten. „Zvětšili jsme také zahrádku o tři stoly. Abychom všechno zvládli, brali jsme čtyři brigádníky navíc.“ Bez rezervace je obtížné sehnat místo. Podobně jako v populární restauraci Hogo Fogo, kde během Beats of Love prakticky nebyla volná místa mimo rezervace.

V Radegastovně na Masarykově náměstí naopak úpravu jídelního lístku vzdali. „V předešlých letech jsme dělali festivalové menu, ale letos jsme to nechali klasicky tak, jak to je, protože jsme přišli na to, že se to dá zvládnout,“ říká číšník Pavel. Náporem strávníků jsou si jistí. „Lidi se probudí a rozběhnou se do okolních restaurací. Takže to budou silné obědy, pauzička, pozdní obědy, pauzička, pak jsou brzké večeře. A večer, kdy normálně bývá plno, bude prázdno.“

Ačkoliv restaurace a kavárny ceny nezvedaly, jejich tržby stouply. „Oproti běžným dnům, kdy v Ostravě žádný festival není, se tržby v La Petite Conversation zvýšily o padesát až šedesát procent,“ uvádí Girten. Značný nárůst potvrzuje také Loděnice.

Hotely zvedly ceny o 100 procent

Problém mají lidé, kteří si včas nezajistili ubytování. Vítkovický hotel VP1 hned vedle festivalového areálu má všude plno, podobně je na tom Hotel Palác Elektra v centru. „Někteří si místo zarezervovali s předstihem z minulého roku, někteří si to objednávali během roku. Samozřejmě někteří přišli na poslední chvíli, ale cena jim často přijde vysoká,“ popisuje recepční Lenka.

V termínu Beats for Love, Colours of Ostrava či Dnů NATO se v mnoha hotelech včetně Paláce Elektra zvedly ceny o 100 procent. Zatímco v běžné dny se ceny pokojů v Elektře pohybují od 1 420 korun, v období festivalů je nejnižší cena pokoje pro jednu osobu 3 020 korun. U hotelu VP1 jsou částky podobné.

Colours of Ostrava 2024, den první|Klaudia Ligačová

Na obou velkých festivalech vydělává i samotné město. Na dotacích, které si festival Colours of Ostrava rozdělil do ročníků 2021 až 2024, dala Ostrava přes 21 milionů korun. „Podle studií se tato investice vrací mnohonásobně,“ říká primátor statutárního města Ostravy Jan Dohnal a doplňuje, že festival bude město podporovat i v příštích letech. Mezi ekonomickými přínosy zmiňuje cestovní ruch, naplnění ubytovacích kapacit, gastronomii i turistické atrakce.

Náklady na Colours stoupají

Do oblasti Dolních Vítkovic, kde se organizátorům podařilo umístit 20 open-air i krytých scén, se během letošních Colours vejde až 53 tisíc lidí. Celá kapacita naplněná není, ale podle odhadů je účast o 10 až 12 procent lepší než loni. „Museli jsme přežít dva covidové roky, kdy se festival nekonal a to vytvořilo ztrátu, kterou dodnes pokrýváme. Ten procentní nárust naznačuje, že se to vrací do starých kolejí a lidé si zase zvykají chodit na náš festival,“ popisuje tiskový mluvčí festivalu Jindřich Vaněk.

Náklady na festival každoročně stoupají, letos se pohybují kolem 280 milionů korun, což je dosud nejvyšší částka. Drtivou většinu tvoří honoráře. „Ceny zahraničních umělců rok od roku skokově rostou,“ říká Vaněk a zmiňuje, že byť se částka zvyšuje i u domácích hudebníků, rozdíl mezi českými a zahraničními hvězdami stále existuje.

Zbylá částka je spojená s produkcí a se zaměstnáváním pracovníků, které se podílejí na chodu festivalu. Většina má sezónní dohodu o provedení práce, jen malý zlomek z asi pěti tisíc lidí pracuje celoročně. Z větší části náklady pokrývají vstupenky, jejichž ceny zůstaly stejné jako v loňském roce. Zbytek nákladů hradí dotace města nebo partneři festivalu.

Colours of Ostrava 2024, den první|Klaudia Ligačová

I přes zvyšující se náklady nechtějí organizátoři slevit z kvality programu. Podle mluvčího by se to nevyplatilo, hrozila by totiž ztráta fanoušků a posluchačů. „Osmdesát procent návštěvníků k nám chodí opakovaně a asi polovina přišla už minimálně pětkrát. Máme velmi pevnou a stálou, stabilní základnu našich návštěvníků. O ně se opíráme a budeme se o ně opírat i v budoucnu,“ podotýká Vaněk.

Platby jen kartou

Colours of Ostrava přizpůsobuje současnosti nejen program, ale také techniku. V areálu už není možné platit hotově. Organizátoři tento systém vyzkoušeli předchozí rok a osvědčil se. „Ten systém fungoval absolutně bez chyb. A přineslo to dvě zásadní zlepšení. Pro návštěvníky téměř zmizely fronty. Pro nás pořadatele to má tu výhodu, že nemusíme manipulovat s hotovostí. V minulosti jsme měli tým, který nedělal nic jiného než rozvážel drobné po celém festivalu, abychom měli na vrácení zpátky,“ vzpomíná Vaněk.

Podobně fungoval i festival Beats of Love na začátku července. Vůbec poprvé přešel na bezhotovostní systém a už první den ukázal, že se dlouhodobé přípravy organizátorů vyplatily. Ubylo front i lovení mincí po kapsách. „Každý rok prosíme návštěvníky o zpětnou vazbu. V dotaznících si víc než 80 procent z nich přálo, aby mohli v areálu platit kartou. Trvalo nám celý projekt připravit, ale jsem rád, že hned úvodní hodiny ukázaly, že funguje,“ radoval se šéf festivalu Beats of Love Kamil Rudolf. Částečně ale zůstala i možnost volby – někteří z příchozích si totiž hotovost nabili jednorázovou kartu.

Pod vysokými pecemi ostravských Vítkovic tančilo poslední den festivalu Beats of Love 50 tisíc lidí. Víc lidí se v areálu během Beats for Love během jediného dne nikdy nepohybovalo. Festivalu pomohlo, že pro jubilejní ročník výrazně navýšil kapacitu. A tím pádem mohl prodat i více vstupenek. Celkem festival navštívilo 162 tisíc lidí.

VIDEO: Aneta Langerová v besedě Reflexu na Colours of Ostrava 2024