Do restaurace jen s testem. Nezvládneme to kontrolovat, říkají hospodští | E15.cz

Otevření restaurací je zatím v nedohlednu, už nyní však hospodští vědí, že budou muset u vstupu kontrolovat, zda mají zákazníci očkování, negativní test nebo prodělali covid. A to při obědové špičce v restauraci i o půlnoci v baru. Vláda chce podle ministra průmyslu Karla Havlíčka (za ANO) zavést několik aplikací, které by měli proces zjednodušit. Restauratéři i tak upozorňují, že kontrola pravosti a platnosti certifikátů se vymyká jejich možnostem.

„Omílají se různé varianty, testování v restauracích a barech je jedna z nich. Není nic jasně řečeno a my opět nemáme jasnou vidinu toho, na co se máme připravit a jak to bude,“ upozorňuje manažer pražského baru La Casa de la Havana vieja Lukáš Dvořák. „Pokud bychom museli selektovat hosty, bylo by to opravdu náročné. Češi budou vynalézaví, budou si připravovat zfalšované kódy a v naší snaze ani v našem zájmu rozhodně není tohle kontrolovat,“ řekl.

Souhlasí s ním spolumajitelka restaurace Gourmet Pauza Pavlína Zemanová. „Kontrola by měla ležet na bedrech státu. My jsme gastronomické zařízení, dokážeme dodržovat hygienická nařízení, ale nejsme kontrolní orgán,“ uvedla. „Zásadní otázka je, zda bude odpovědnost nést host či restaurace. Pevně věřím, že to nikdo nebude chtít po personálu a každý host ponese odpovědnost sám za sebe,“ řekl Michal Svoboda, ředitel sítě restaurací Lokál.

Vláda proto tlačí na vývoj aplikací, které by komunikovaly s očkovacími a testovacími centry a například na základě unikátního QR kódu by umožňovaly vstup nejen do restaurace, ale i do kadeřnictví, divadla nebo kina. Přesná pravidla nicméně nejsou jasná.

Hovoří se o tom, že by PCR test mohl pro tyto účely platit týden, odborně provedený antigenní test pak tři dny. Podle Havlíčka se vyvíjejí dokonce tři aplikace, jedna z toho ve spolupráci s Hospodářskou komorou, a spuštěny by mohly být už příští týden.

S aplikacemi mají zkušenost v Izraeli. Tam se naočkovaní prokazují v restauracích a barech takzvaným zeleným pasem, tedy průkazem o očkování. Izraelské restaurace mohou pak uvnitř hostit až sto zákazníků, ovšem kapacita restaurace může být zaplněna jen ze 75 procent.

Nutnost zelených pasů neplatí pro hosty, kteří se usadí na zahrádce. Ve venkovních prostorách může sedět až sto lidí. Zelené pasy pomáhají Izraelcům dostat se nejen do restaurací a barů, ale i do fitness center, bazénů, kin a muzeí, jak informuje zpravodajský web The Times of Israel.

Restauratéři by aplikaci uvítali. „Bylo by to skvělé řešení. Věříme, že to stát stihne, ale doufám, že tím nebude podmiňovat otevírání restaurací. Už tak to gastronomie odnesla nejvíc,“ řekla Zemanová.

Václav Stárek z Asociace hotelů a restaurací si hodně slibuje od aplikace, kterou představila Hospodářská komora. „Zásadní je, jaké testy a za jakých podmínek budou akceptovány, aby tato opatření byla dostupná jak cenově, tak kapacitně. To by měl zajistit stát,” řekl Stárek.

Specifická situace panuje u food courtů v obchodních centrech, kde restaurace fungují jak pro jídla s sebou, tak pro konzumaci na místě ve společných prostorách. „Vzhledem k volnému pohybu osob po nákupním centru nám jakákoli forma testování pro vstup do dalších zón nákupního centra nepřijde opodstatněná,“ řekl Jan Kubíček za Asociaci nákupních center. „To, bohužel, stále není na pořadu dne, ale doufáme, že s námi bude vláda diskutovat řešení včas,“ dodal s tím, že v obchodních centrech není problém dodržovat rozestupy a další hygienická opatření.

Interiéry restaurací se mají otevřít až v pátém ze šesti stupňů rozvolňování, zřejmě nejdříve v červnu. Kromě testů budou muset poskytnout i omezenou kapacitu. Restauratéři by podle svých slov uvítali alespoň otevření předzahrádek, s tím však vláda počítá také až v pozdějších fázích uvolňování.

„Restauratérům nedává smysl, aby se s otevřením zahrádek čekalo do čtvrté vlny uvolňování, když sami epidemiologové říkají, že provoz na zahrádce při dodržení základních opatření, jako jsou rozestupy a dezinfekce, není rizikový,“ domnívá se Stárek.

Praha a další města s tím již počítají a stejně jako loni odpouštějí hospodským poplatek za předzahrádky. Na Slovensku se restaurační zahrádky otevřely již minulý víkend, v zemi však stále platí zákaz vycházení po osmé hodině večer.

Takové rozdělení ovšem odmítá Svoboda z Lokálu, podle kterého by se měly otevřít restaurace celé najednou. Mnoho z nich totiž nemá možnost nějakou zahrádku zřídit. „Vše povede k rozdělení gastronomie na dva tábory. Většina restaurací má zahrádku jako sezónní místo navíc, které zdaleka nedosahuje vnitřních kapacit. Otevřením pouze zahrádek koncentrujeme velký zájem hostů na malé místo,“ uvedl.

Někteří majitelé restaurací vládě nevěří a obávají se, že to dopadne jako loni, kdy otevřeli podniky, nakoupili potraviny a záhy museli zavřít. „Otevření restaurace na týden byla pro nás téměř smrtelná záležitost,“ stěžuje si Vedran Tvrtković, majitel žižkovské restaurace Mon Ami. „Buď by nás měli otevřít a nechat na lidech, zda chtějí podstoupit riziko a jít do hospody, a nebo to raději nechat zavřené ještě nějakou dobu,” dodává.

Termín spuštění aplikací, který si vláda určila na třetího květa, považují restauratéři za krajně šibeniční. Manažer baru La Casa de la Havana vieja Lukáš Dvořák se obává chaosu kolem dalších nařízení. „Bude to o přístupu majitelů a provozovatelů podniků. Určitě mezi nimi budou i tací, kteří se na taková nařízení úplně vykašlou a budou si to dělat po svém.“ Zároveň dodal, že se jejich tým bude snažit nalézt způsob, jak nejlépe ochránit své zákazníky i sebe, protože vláda jim nijak nepomáhá.