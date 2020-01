Jaroslav Kubera zemřel, předsedovi Senátu bylo 72 let | E15.cz

Zemřel předseda Senátu Jaroslav Kubera , dlouholetý primátor Teplic a senátor za ODS. Na twitteru to uvedl místopředseda ODS Miroslav Vystrčil. Předseda ODS Petr Fiala uvedl, že Kubera byl velký obhájce svobody a zdravého rozumu, slušný a poctivý člověk. Lounský rodák zemřel náhle v neděli odpoledne. Senát bude úmrtí svého předsedy řešit na mimořádném jednání organizačního výboru v úterý ráno. Zesnulého šéfa Senátu bude v čele komory zastupovat její první místopředseda Jiří Růžička (za STAN).

Postup při volbě Kuberova nástupce ve vedení Senátu by měl projednat v úterý před polednem organizační výbor horní komory. Uskutečnit by se mohla už na schůzi v příštím týdnu. Růžička chce ale navrhnout k volbě předsedy horní komory mimořádnou schůzi Senátu, která by se konala v první polovině února.

„Příští týden je brzy, týden je krátká doba, je potřeba jednání klubů,“ zdůvodnil v České televizi odklad Růžička. „Navrhnu mimořádné jednání Senátu věnované volbě, na času se dohodneme zítra, troufnul bych si odhadnout nějaké dva tři týdny, že by mohly stačit,“ dodal.

Ke smrti šéfa horní komory Parlamentu se vyjadřují i ministři, kteří oceňují jeho humor i názory.

„S velkým zármutkem jsem přijal zprávu o úmrtí předsedy Senátu Jaroslava Kubery. Je to neuvěřitelné, ještě v sobotu jsme spolu mluvili na našem kongresu, kde byl plný aktivity a nápadů. Jaroslav Kubera byl výraznou osobností nejen ODS, ale celé české politiky. Byl velkým obhájcem svobody a zdravého rozumu a především slušný a poctivý člověk. Je mi to velmi líto, mé myšlenky jsou s jeho rodinou a blízkými. ‬Jaroslav nám všem bude chybět,“ napsal předseda ODS Fiala.

Prezident Miloš Zeman oznámil, že považoval Kuberu za svého přítele, i když se někdy v názorech lišili. Jeho smrti velice lituje a má v plánu se účastnit Kuberova pohřbu.

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) napsala na twitteru, že zprávu přijala s velkou lítostí. „I když jsme byli v některých tématech oponenti, vždy jsem si ho vážila pro jeho pevné názory a neutuchající smysl pro humor, kterým dokázal odlehčit i tu nejvypjatější situaci. Jaroušku, bude to tu bez tebe smutnější,“ uvedla.

Ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD) zpráva otřásla. „Upřímnou soustrast rodině a přátelům. Je mi to moc líto,“ uvedla. Jeho odchod zasáhl i ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO). „Budu na něj vždy vzpomínat jako na energického, upřímného a veselého člověka,“ napsal. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) byl Kubera plný elánu a dobré nálady. „Odešel politik, kterého jsme si mohli vážit, i když jsme s ním třeba nesouhlasili,“ poznamenal.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) si Kuberu pamatuje z působení v Občanském hnutí, odkud si na něho vzpomíná jako na veselého a energického člověk s výbornými nápady. "Už tehdy se s ním velmi dobře spolupracovalo, dnes je to pro mě hlavně velký šok, ať už jsme stáli jinde v politice, byl velký přiklad v tom, jak dokázal držet léta důvěru lidí," řekl novinářům.

Senátor Milan Štěch uvedl, že úmrtí Kubery - jeho nástupce v čele Senátu - je velmi špatná zpráva. „Měli jsme rozdílné názory, ale lidsky jsme se dokázali domluvit,“ uvedl Štěch.

„Jsem v šoku. Nedokážu to ani okomentovat. Ještě ve čtvrtek jsme byli spolu, přátelsky si povídali a navzájem se dobírali,“ řekl předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO). Kubera podle něho výborně reprezentoval horní komoru. „Nevím o nikom, kdo by ho neměl rád. Bude nám všem chybět. Bez ohledu na politickou příslušnost,“ doplnil Vondráček.

Poslanec za TOP 09 Dominik Feri se s Kuberou setkal již v patnácti letech v Radě města Teplice. Nečekaná smrt bývalého předsedy Senátu jej šokovala. „Vzalo mě to. Je to nečekané, všem bude chybět,“ řekl v rozhovoru pro E15.cz Feri.

„S Jardou Kuberou jsem v mnohém nesouhlasil, ale byl to autentický politik, poctivý chlap i skvělý a vtipný společník,“ uvedl vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček, který zároveň na twitteru vyjádřil soustrast rodině.

Předsedu KDU-ČSL Marka Výborného zpráva o Kuberově úmrtí šokovala. „V sobotu jsme se osobně potkali na kongresu ODS a upřímně si povídali, jak je potřeba bránit normální svět, prostě to, co před pár lety nikdo nezpochybňoval,“ napsal Výborný ČTK. Vyzdvihl Kuberovu upřímnost a lidskost i obhajobu konzervativních hodnot, hájení role Senátu a principů právního státu.

Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamová byl Kubera politik, který říkal vždy to, co si opravdu myslel. „Často jsem s ním nesouhlasila, ale jeho autenticita byla hodna obdivu. Je to velká ztráta pro českou politiku,“ uvedla.

Předseda STAN Vít Rakušan na Kuberu zavzpomínal jako na vtipného, bystrého a pracovitého senátora a na bývalého kolegu starostu. „Nesouhlasit s ním byla zábava, nikoli boj nepřátel,“ řekl.

Jaroslav Kubera: podívejte se na jeden z posledních rozhovorů předsedy Senátu

Kuberu ocenil také předseda SPD Tomio Okamura. Vyzdvihl, že vždy otevřeně hájil své názory a dokázal si získat důvěru svých voličů. „Přes přirozenou různost našich politických postojů odešel z naší politiky férový chlap,“ napsal ČTK Okamura.

Šéf Pirátů Ivan Bartoš na twitteru vyjádřil upřímnou soustrast rodině a přátelům Kubery.

Do Senátu byl Jaroslav Kubera zvolen v roce 2000. Před funkcí druhého nejvyššího ústavního činitele zastával post místopředsedy horní komory. Kubera byl také dlouholetým primátorem Teplic. V jejich čele stál od roku 1994 do roku 2018.

V roce 2017 zvažoval Kubera kandidaturu na prezidenta proti Miloši Zemanovi. Ve stejném roce získal roli prezidenta Edvarda Beneše ve filmu Toman.